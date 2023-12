Waarom Red Bull niet direct een junior naast Max Verstappen zal zetten

Door de jaren heen heeft Max Verstappen meerdere teamgenoten gehad bij Red Bull Racing en telkens wist hij deze te verslaan. Zo maakte hij in 2019 korte metten met Pierre Gasly en vervolgens Alexander Albon terwijl hij nu de ervaren Sergio Perez flink laat zweten. Verstappen is zelf ook nog pas 26 en heeft dus nog ruimte om te groeien waardoor het de vraag is wie er in de toekomst naast de drievoudig wereldkampioen moet rijden. Teambaas Christian Horner maakt in ieder geval duidelijk dat zij niet direct een junior naar Red Bull zullen promoveren.

"De verwachtingen van de Red Bull-coureurs zijn zo hoog, het zou dan heel oneerlijk zijn om een junior direct naar Red Bull Racing te promoveren", zegt Horner in de Sky F1 Podcast. "Dat is de luxe van het hebben van een team als AlphaTauri. Max, Seb [Vettel], Daniel Ricciardo... Veel van onze coureurs maakten de overstap vanaf de AlphaTauri-auto."

Waar Verstappen nog tot en met 2028 zeker is van zijn Red Bull-zitje, wordt het seizoen 2024 een cruciale voor Perez. De Mexicaanse coureur heeft alleen nog voor komend seizoen een contract en gezien zijn wisselvallige prestaties in een van de dominantste auto's uit de recente F1-geschiedenis is het nog maar de vraag of hij ook daarna nog de teamgenoot van Verstappen zal zijn. Horner heeft wel duidelijke verwachtingen voor de coureur uit Guadalajara.

"Zijn beste voornemen zou het oplossen van zijn kwalificatieprestaties moeten zijn", meent de Brit. "Dat is dit jaar op bepaalde momenten zijn achilleshiel geweest. Als hij dat [kan verhelpen], dan kan hij rekenen op zijn sterke racetempo, hij racet heel goed. Het is van belang dat hij meer naar voren staat in de kwalificatie, meer in de buurt van Max zodat hij de druk kan opvoeren. We kunnen het ons niet veroorloven dat hij op bepaalde momenten anoniem is en de consistentie [niet] heeft." Horner ziet in de afgelopen jaren wel een duidelijke, positieve lijn voor Perez. "Hij is dit jaar tweede geworden, vorig jaar was dat nog derde en het jaar daarvoor was dat de vierde plaats. Hij is dus op de goede weg."