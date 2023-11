Waarom Red Bull en Mercedes zich moeten melden om mogelijke overtreding bij pitstop

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Zhou Guanyu en Logan Sargeant stonden uiteindelijk op het lijstje van de stewards. Tijdens de race merkten zij namelijk op dat de pitcrews de regels niet zouden hebben nageleefd tijdens de pitstops, al was toen nog niet helemaal bekend wat er mis was gegaan. Zo vaak komen deze zogenaamde 'pitstop infringements' niet voor, dus dan is het bijzonder als er ineens vijf in één race zijn. De stewards lieten weten dat zij deze gevallen na 58 ronden tellende Grand Prix van Abu Dhabi zouden onderzoeken, aangezien sommige pitcrewleden namelijk 'mogelijk niet de vereiste oogbescherming droegen tijdens een pitstop'.

Artikel 34.13 van het sportief reglement stelt: " Al het teampersoneel dat werkzaamheden uitvoert aan een auto in de pitstraat wanneer de auto zich in de pitstoppositie bevindt tijdens de kwalificatiesessie, de sprint shootout, de sprintsessie of tijdens een pitstop in de race, moet een helm dragen die voldoet aan of beter is dan de eisen van ECE 22.05 - Europese motorfietshelm voor op de weg, DOT - Amerikaanse motorfietshelm voor op de weg of JIS T8133-2015, klasse 2 - JPN beschermende helmen voor autogebruikers. Het gebruik van geschikte oogbescherming is verplicht."

Een oorzaak hiervan lijkt te vinden in de omstandigheden van deze race. De start vindt namelijk plaats bij zonsondergang terwijl er na enkele ronden al volledig onder het kunstlicht gereden wordt. Dat resulteert in problemen met het zicht voor de coureurs en de monteurs, waarbij het dus lastiger is om te bepalen welke tint vizier het beste bij de omstandigheden past. Het kan dus zijn dat sommige pitcrewleden hun beschermende vizier even open hadden gedaan tijdens de tweede pitstops, aangezien het zicht in de pitstraat toen minder was. Alle vijf de coureurs worden dus onderzocht, al zal hier eerder een boete worden uitgedeeld aan het team dan een sportieve straf voor de coureurs zelf volgen.

Iemand anders die zich ook nog bij de stewards moet melden, is Sergio Perez . Dit om een opmerking die is gemaakt over de boordradio. Daarbij zou artikel 12.2.1 k van het internationaal sportreglement zijn overtreden. Dat houdt in dat er opmerkingen zijn gemaakt die de FIA of andere betrokken partijen van de Formule 1 zou kunnen schaden. Het zou dan gaan om opmerkingen die hij maakte na de finish, waarin hij stelde dat de besluiten van de stewards dit jaar 'echt slecht' zijn geweest. "Dit is een grap", aldus de Mexicaan.

Verstappen domineerde de Grand Prix en zette Charles Leclerc en George Russell op grote achterstand. Sergio Perez kwam als tweede over de streep, maar zakte terug tot de vierde plaats vanwege een tijdstraf van vijf seconden.

Video: Verstappen wint de Grand Prix van Abu Dhabi