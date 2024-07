Waarom Red Bull Max Verstappen op hard zette en 'verbijsterd' is door McLaren

Max Verstappen is tijdens het Formule 1-weekend in Silverstone uitgelopen op zijn naaste belager in de WK-stand, al zag het daar lange tijd niet naar uit. Red Bull Racing kwam ook in Groot-Brittannië weer snelheid tekort, waardoor Verstappen op een gegeven moment als vijfde of zesde dacht te finishen. In de praktijk is het met P2 alleszins meegevallen en kwam Verstappen zelfs nog behoorlijk in de buurt van de overwinning. Het typeert wat Horner samenvat als 'een hele vreemde race', al heeft de strategie daar een belangrijke rol in gespeeld. McLaren heeft de winst met twee strategische fouten laten liggen, terwijl Red Bull op het goede moment de juiste dingen heeft gedaan - in ieder geval met de auto van Verstappen.

Voor de eerste call, de overstap naar intermediates, verdient Verstappen zoals via de boordradio al duidelijk werd zelf veel waardering. "Max verdient er inderdaad veel credits voor, al gaat dat natuurlijk wel in samenwerking met onze mensen aan de pitmuur", laat Horner na een vraag van Motorsport.com weten. "Het draait allemaal om een goede relatie tussen de coureur en zijn race-engineer, en vervolgens om een goede relatie met de strategie-afdeling en onze spotters langs het circuit. Alles moet goed samen vallen. Max gaf ons waardevolle informatie en aan het einde van de race hebben wij de juiste band gekozen. We hebben op de juiste momenten steeds de juiste keuzes gemaakt, waarna Max heeft geleverd. Zo zie je maar dat alles in harmonie moet werken."

Red Bull 'verbijsterd' door tactische keuze van McLaren

Waar Horner benadrukt dat Red Bull de juiste keuze heeft gemaakt door in de slotfase voor de harde band te kiezen, leverde die keuze eerst nogal wat gefronste wenkbrauwen op, ook in het mediacentrum. Met nog slechts een bescheiden aantal ronden voor de boeg leek een soft of medium toch beter? Des te meer omdat het in koele omstandigheden lastiger is om temperatuur in de harde band te krijgen dan in de softs of mediums. Red Bull had voor de race echter nog maar één nieuwe set met de gele markering en heeft die band tijdens de eerste stint gebruikt. Daardoor was het in de slotfase een keuze tussen de soft en de harde band, waarbij Red Bull zonder twijfel voor de laatstgenoemde optie heeft gekozen.

"Die keuze had een aantal redenen", steekt Horner van wal. "Om te beginnen leek de soft waardeloos bij de coureurs die deze band aan het begin van de race gebruikten. Die compound begon heel snel te slijten en dat hadden we vrijdag eigenlijk al gezien. De harde band zou langer goed blijven en voelde voor ons sowieso beter aan. Het maakte ons helemaal niet uit wat de rest zou doen. Wij wisten namelijk dat de harde band voor ons gewoon de beste optie zou zijn. Verder hadden we uit de eerste stint van Checo al informatie over de harde band verzameld en die informatie zag er ook best goed uit."

Het maakt dat de keuze tussen de soft en harde band een relatief eenvoudige was voor de strategen, al had Red Bull voor een nieuwe medium gekozen als die optie nog voor handen was geweest. "Het was voor ons verbijsterend om te zien dat McLaren als het enige team nog nieuwe mediums had en besloot om die niet te gebruiken. Dat was namelijk de ideale band voor deze omstandigheden geweest." Lando Norris is die mening overigens ook toegedaan. De Brit werd een ronde te laat naar binnen gehaald, maar denkt dat hij zelfs toen nog wel had kunnen winnen als hij de mediums in plaats van softs had gekregen. "Maar voor ons werkte de harde band ook prima", vervolgt Horner. "Die compound was vooral goed in de tweede sector, waar je alle snelle bochten hebt. Max was in dat gedeelte veel sneller dan de rest."

Video: De Britse Grand Prix uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe F1-update