Vraag iedereen in de Formule 1-paddock hoe ze Jonathan Wheatley omschrijven en bijna iedereen zegt hetzelfde: het is iemand met oog voor detail. Zijn zoektocht naar perfectie neemt soms zelfs bizarre vormen aan. In gesprek met GP Racing, een zusterpublicatie van Motorsport.com, vertellen enkele mensen die met hem hebben samengewerkt over de unieke manier waarop Wheatley werkt.

"Ik ken hem sinds de tijd dat ik in de karts zat", vertelt David Coulthard, die in de beginjaren van Red Bull Racing met Wheatley werkte. "In de jaren 80 werkte Jonathan samen met een coureur, David Cuff. Hij sleutelde toen met witte handschoenen aan, dat was in die tijd natuurlijk ongehoord! Als je werkt in karten, word je vies en werk je met olie. Hij dacht: als je geen vieze handen krijgt, is dat iets goeds. Ik ken hem dus al sinds dat ik een tiener ben en ook toen viel hij al op. Hij deed dingen anders dan de rest, veel zorgvuldiger."

De komst van Wheatley is in zekere zin een trendbreuk in F1. Steeds meer teambazen zijn intern opgeklommen en bij teams binnengekomen als engineers. Ook commerciële mensen maken wel eens een stap omhoog. Wheatley is echter op een andere manier doorgestroomd. Zijn carrière in F1 begon in 1990 als monteur bij Benetton, waarna hij zich opwerkte tot sportief directeur en teammanager bij Red Bull.

Wheatley begon bij Benetton en werkte zich gestaag op Foto door: Rainer Schlegelmilch

Als we kijken naar de rolverdeling bij Audi, is duidelijk dat er niemand een betere persoon is voor Audi dan Wheatley. De Brit wordt namelijk de eindverantwoordelijke voor alles op de baan, collega-teambaas Mattia Binotto zal zich meer ontfermen over de dagelijkse gang van zaken in de fabriek in Hinwill. Het is duidelijk dat Audi-topman Gernot Döllner goed gekeken heeft naar deze rolverdeling, want deze rol zit Wheatley als gegoten.

De weg naar boven

In een video-interview met David Coulthard, georganiseerd door Red Bull, vertelde Wheatley een paar jaar geleden over een van zijn eerste baantjes in F1. "Ik werd door de hoofdmonteur aangewezen als degene die de achterkrik [bij de pitstops] moest bedienen, puur op basis van kracht", vertelt een lachende Wheatley, die op dat moment de biceps van DC aanraakt. "Het was op Magny-Cours in 1991. We hadden toen geoefend, maar daar zat geen brandstof in. Toen kwam hij naar binnen, vrij vroeg in de race - ik dacht ronde twee - en ik bleef maar een beetje aan de krik hangen. Het lukte mij niet eens om de auto in de lucht te krijgen. Iemand anders moest het van me overnemen!"

De jaren erna leerde Wheatley niet alleen de auto's de lucht in te krijgen, maar kreeg hij promotie na promotie bij Benetton. Dat leverde veel aanzien op bij de nieuwe mensen in het team. "Ik kwam in 1996 bij Benetton", vertelt Graham Watson, die na Benetton bij Lotus, Toro Rosso en AlphaTauri heeft gewerkt. "Ik zat toen bij het testteam en Jonathan bij het raceteam. In die dagen - kort na het Michael Schumacher-tijdperk - waren zij - Wheatley, Paul Howard en die jongens - grote namen. Ik had de eer om zijn carrière te volgen en hem te zien groeien."

Watson kan zich nog een bepaalde anekdote goed herinneren. "Vanaf de eerste dag [dat ik bij Benetton werkte], werkte ik samen met Jonathan. Hij was als hoofdmonteur van het testteam mijn baas. Ik vloog een keer op de zondagavond van de GP van Monaco terug naar het Verenigd Koninkrijk, want ik moest iemand bij het testteam vervangen. Hij vroeg mij om de dag erna om 7 uur op het circuit te staan", verklaart hij. "Ik wist niet eens meer hoe laat ik precies landde en hoeveel uur slaap ik had. Toen ik op het circuit aankwam riep hij: 'Hé! Je hebt het bovenste knoopje van je overhemd niet dicht!' Zo scherp is hij op de details!"

Jonathan Wheatley heeft een uitstekend oog voor detail Foto door: Sutton Images

Dat is volgens Watson ook de reden waarom Red Bull Wheatley erg gaat missen: "Hij bekijkt alles. Dat is ook de reden waarom hij zo succesvol is; niets ontglipt hem. Iedereen praat nu over Adrian Newey... Maar geloof me. Jonathan is een veel belangrijker onderdeel van dat bedrijf [Red Bull Racing]."

Het succes van de pitstops

Wheatley wordt in de paddock gezien als de grote man achter de snelle pitstops van Red Bull Racing. Coulthard herkent daar ook het oog van details van de 57-jarige topman in. "We gingen alle kleine details langs - en dan bedoel ik ook echt alle", vertelt hij. "En we hadden ook een mooie groep aan jonge, gemotiveerde jongens. We hadden een grote stap gezet toen we nog mochten bijtanken en hebben een andere standaard gezet - en daar zijn we trots op. Ik keek [destijds] niet vaak naar de pitstops van andere teams, want niemand kwam ook maar een beetje bij ons in de buurt."

Veel kenners vermoeden dat Wheatley een beetje mazzel had, want hij had de beschikking over het beste materiaal en de beste personen. Watson stelt dat dat veel te simpel is gedacht. "Ik heb dat meegemaakt bij Toro Rosso en ik heb met ze gewerkt en geprobeerd om ze constant te laten presteren. Wat hij [Wheatley] heeft gedaan [bij Red Bull] is buitengewoon, en dat doen ze daar al jaren", aldus de huidige directeur van de operationele kant van de F1-races. "Ze waren vanaf dat moment constant de beste. Dat komt vanwege leiderschap, motivatie en de mensen te laten focussen. Daar speelt hij een grote rol in."

Dankzij het werk van Wheatley was Red Bull jarenlang de standaard met de pitstops Foto door: Red Bull Content Pool

Watson weet op welke vlakken Wheatley er bij de voorbereidingen van de pitstops voor zorgde dat deze razendsnel werden uitgevoerd. "Jonathan was de leider bij de pitstops. Hij nam het voortouw bij de fysieke trainingen en de psychologische aanpak. En zij [de andere teams] dachten allemaal 'shit, we moeten een tandje bij zetten", vertelt hij. "En hij is ook heel snugger. Als hij een ander team wat anders ziet doen, dan analyseert hij dat razendsnel, snapt hij wat ze doen en voert dat dan op een nog hoger niveau uit. Ook daar was het niveau van de details zo hoog, anderen waren daar stomverbaasd van."

Regeltjes

Het oog voor details wordt ook duidelijk als we kijken naar de kennis van de regels. Dat is niet de spannendste kant van de sport, maar het kan wel het verschil tussen winnen en verliezen maken. "Gezien zijn achtergrond heeft hij zoveel kennis van deze business", vertelt Watson. "Je kan niet ergens gaan zitten en met hem in discussie gaan. De sportieve reglementen.. Heel veel mensen zitten al zo lang in de sport en veel regels zijn zo geschreven dat je je afvraagt hoe het kan dat de regels zo zijn geschreven. Dan ga je om tafel met mensen als [RB-topman] Alan Permane, Jon Wheatley en [voormalig F1-sportief directeur] Steve Nielsen en dan zeggen ze: 'Nou, dat was omdat in 1991 dit gebeurde.' Dan denk jij 'Oh mijn God.'"

Het bekendste voorval dat Wheatley zich bemoeide met de sportieve gang van zaken is Abu Dhabi 2021. Het was de Brit die met wedstrijdleider Michael Masi in gesprek ging, wat leidde tot misschien wel de meest controversiële beslissing in F1 ooit. Het leverde wel Max Verstappen zijn eerste wereldtitel op. Watson denkt dat al met al Wheatley alleen maar succesvol kan zijn bij Audi/Sauber. "Toen ik de bekendmaking las, had ik hem direct een berichtje gestuurd. 'Jon, ik geloof niet dat ik iemand kan bedenken die dit meer verdient dan jij'. Hij heeft zijn leven voor deze sport gegeven. Ik werk hier al 28 jaar, hij zit er nog langer", vertelt Watson. "Ik zie niet in waarom dit niet succesvol kan zijn. Hij heeft alles in huis. Hij kan op een slimme manier met mensen op verschillende niveaus praten. Als hij in de garage met een technicus moet praten, dan kan hij dat goed. Als hij met iemand een niveautje hoger praat, dan weet hij de boodschap ook over te brengen. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen."