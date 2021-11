Waarom Red Bull zo goed presteert in de ijle lucht in Mexico

Red Bull Racing reist als favoriet af naar het Autodromo Hermanos Rodriguez. De equipe uit Milton Keynes excelleerde de afgelopen jaren in de Mexicaanse Grand Prix. Huidig WK-leider Max Verstappen won er in 2017 en 2018. De laatste editie verliep minder voorspoedig: hij moest zijn pole afstaan doordat hij te hard reed onder een gele vlag en liep in de beginfase van de race een lekke band op waardoor hij niet meer mee kon doen om de prijzen.

Het circuit in Mexico-Stad is uniek op de Formule 1-kalender door de grote hoogte waarop het gelegen is. De baan ligt op ruim 2.200 meter boven zeeniveau, wat inhoudt dat de lucht veel ijler is dan bij de meeste andere circuits. De luchtdichtheid op zeeniveau is ongeveer 1.225kg/m3. In Mexico-Stad is dat naar schatting slechts 78 procent van die hoeveelheid: 0,96kg/m3.

Een rondje met de Red Bull RB16B over het Autodromo Hermanos Rodriguez

Welke invloed heeft ijle lucht op Formule 1-motoren?

De ijlere lucht houdt in dat de turbo van de power unit harder moet werken. Om dezelfde massa lucht richting de compressor te stuwen, moet de turbine meer rotaties maken. De compressor vergroot vervolgens de luchtdichtheid waardoor een hogere zuurstofconcentratie ontstaat, zodat de lucht onder druk meer vermogen uit de verbrandingsmotor kan halen. De extra rotaties van de turbo vormen wel een betrouwbaarheidsrisico, dus alle teams zullen met de meest verse turbo uit de motorenpool in actie willen komen.

De afgelopen jaren moest Red Bull het doen met motoren die minder puur vermogen konden genereren dan de power units van rivaal Mercedes. De ijle lucht in Mexico trekt dat verschil aardig gelijk. Teambaas Christian Horner legt uit: “Omdat de lucht zoveel dunner is, wordt de motor wat kortademig en dus wordt het vermogen minder bepalend, dat is goed voor ons want het verschil wordt hierdoor kleiner.” Bovendien heeft Honda ervaring uit andere industrieën gebruikt om de turbo te optimaliseren, zoals de HondaJet-vliegtuigmotor, om de hoeveelheid lucht die richting compressor gevoerd wordt te vergroten. Dit levert Honda een klein voordeel op, omdat vliegtuigmotoren immers volledig ontworpen zijn om op grote hoogte te presteren.

In de jaren 80, toen de Formule 1 gelijktijdig reed met turbomotoren en atmosferische motoren, waren de turbo-teams in Mexico enorm in het voordeel. De andere teams zagen een afname in vermogen van zo’n twintig procent. In 1988, het laatste jaar van de oude turboformule, was Alessandro Nannini de best geklasseerde non-turbo rijder in de kwalificatie, op een achterstand van liefst 3,2 seconden van polesitter Ayrton Senna.

Invloed luchtdichtheid op aero

De lagere luchtdichtheid heeft ook invloed op de aerodynamica, in zoverre dat de hoeveelheid drag die een F1-bolide normaliter produceert drastisch vermindert. Dat houdt in dat de teams met een maximaal downforceniveau kunnen rijden, zonder dat dit veel invloed heeft op de topsnelheid. De hoeveelheid neerwaartse druk die met dat pakket wordt gegenereerd, is echter ook een stuk lager dan op zeeniveau.

Alle teams hebben hier uiteraard mee te maken, maar wederom heeft Red Bull een voordeeltje te pakken. Het team rijdt met een hoge rake, die normaliter meer drag produceert dan een vlakker afgestelde bolide als de Mercedes. En aangezien Red Bull de afgelopen jaren sterk voor de dag kwam in Mexico met wagens die niet goed genoeg waren om te strijden om de titel, lijkt het team met de RB16B goud in handen te hebben voor de editie van 2021.