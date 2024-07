Waarom Red Bull F1 zich geen mislukt motorproject kan veroorloven

Red Bull Racing is hard aan het werk om samen met Ford een goede Formule 1-motor voor 2026 te bouwen. Er zitten niet alleen veel manuren in het project, maar er zijn ook al honderden miljoenen geïnvesteerd. Gezien de concurrentie van Honda, Mercedes en Ferrari - allemaal ervaren fabrikanten - is dat ook wel nodig. Red Bull weet namelijk dat een goede motor het verschil tussen winst of verlies kan betekenen.

Om een goede motor te hebben, is een goede fabriek nodig. De afgelopen jaren is een hypermoderne faciliteit uit de grond gestampt, naast de fabriek waar de auto's gebouwd worden. Deze is ondertussen in gebruik genomen en er wordt dag in, dag uit gewerkt om in 2026 vliegend aan het nieuwe tijdperk te beginnen. Ford levert ondertussen alle assistentie die ze kunnen geven aan het project. Zo is er personeel van het merk naar de fabriek in Milton Keynes gestuurd om aan de krachtbronnen te werken.

Red Bull-teambaas Christian Horner vertelt dat er intern hoge verwachtingen van het project zijn. "De investeringen die we hebben gemaakt zijn ongeëvenaard. Samen met Ford moet dit een succes worden", aldus de Brit. "We kunnen het ons niet veroorloven om dit geen succes te laten zijn. We zijn als team in deze samenwerking gestapt. Voor ons is de verandering van het motorenreglement het moment om alles in eigen hand te nemen en hebben het voordeel dat we alles op dezelfde campus hebben."

De belangrijke rol van Ford

Red Bull begon aan het motorenproject nadat Honda bekendmaakte de sport te verlaten. Wel was al snel duidelijk dat het daarbij alle hulp kon gebruiken. In eerste instantie werden er gesprekken gevoerd met Porsche, maar die deal ging niet door. Het management van Red Bull vreesde er namelijk voor dat het team door de komst van het Duitse merk niet meer onafhankelijk kon opereren. Dat zette de deur open voor een deal met Ford, dat in 2026 na jaren afwezigheid weer op de grid staat.

De rol van Ford in het project is sinds de aankondiging stukje bij beetje veranderd. Het is ondertussen niet meer alleen een kwestie van helpen bij het ontwikkelen van bepaalde motorcomponenten, maar het Amerikaanse merk wordt door Red Bull gebruikt als een soort van vraagbaak. "We dienen verschillende aanvragen in op verschillende momenten", vertelt Horner. "Toen we het project aan het opbouwen waren, vroegen we om simulatie-engineers en engineers op elektronisch gebied. Dan zijn deze jongens [van Ford] nodig, want ze hebben al veel geïnvesteerd in elektrische motoren. Het was voor ons op dat moment logisch om te vragen of ze hun ervaring met ons wilden delen. We vroegen of we de juiste technologieën gebruikten, of we de juiste benchmarks hanteerden en lieten onze leveranciers zien. Dat was een intensieve samenwerking."

Ford-topman Mark Rushbrook beaamt dat de rol van Ford flink veranderd is. "In de eerste gesprekken ging het er niet over hoeveel mensen ze waar in het project wilden hebben, maar over hoe onze bijdrage eruit kan zien. Sindsdien is de samenwerking heel dynamisch, maar we reageren telkens goed op wat er gevraagd wordt", vertelt de Amerikaan. "We hadden vastgelegd op welke gebieden we zouden helpen. In eerste instantie zouden we bezig gaan met de elektrische kant van het verhaal, maar ondertussen hebben we geholpen met de turbo en de dynamo. Deze stonden in eerste instantie niet op de lijst, maar we zagen dat het team dit nodig had. We vertelden dat wij deze mogelijkheden en faciliteiten hadden en dit is snel onderdeel van het programma geworden."

Horner is blij met de manier waarop de samenwerking met Ford verloopt. "Het mooie is dat Mark [Rushbrook] en [Ford CEO] Jim Farley vanaf het eerste moment zeiden: 'F1 is wat jullie dagelijks doen. Jullie verdienen daar jullie brood mee. We gaan jullie daarom niet onze werkwijze opdringen. Vertel maar waar jullie hulp nodig hebben. Waar kunnen we assisteren?' Dat was voor ons een verademing, dat ze aangaven dat wij konden zeggen waar we hulp nodig hadden", aldus de Red Bull-topman. "Het is geen samenwerking die we de engineers oplegden, dat idee hadden we wel met de andere mogelijke samenwerkingspartner." Daarmee doelt Horner op Porsche. "Deze samenwerking gaat over Ford die zegt: 'dit zijn onze mogelijkheden. Waar kunnen we jullie helpen?' En onze vragen verschillen wekelijks en maandelijks."

Geen herhaling van het doemscenario uit 2014

Over de voortgang van het project wordt niet veel verteld, maar het is duidelijk dat Red Bull een herhaling van 2014 wil voorkomen. Dat jaar ging het turbo-hybridetijdperk van start en stak Mercedes met kop en schouders boven de concurrentie uit. De dominantie van de Duitse renstal in het constructeurskampioenschap duurde tot de invoering van de grondeffect-regels in 2022.

Horner is niet bang voor een herhaling van dat scenario. "Ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. De regels zijn nu zo voorschrijvend op het gebied van de parameters en de output van de ERS is strikt vastgelegd. Verbranding gaat volgens mij wel een grote rol spelen", verklaart de man uit Leamington Spa. "Als je kijkt naar de effectiviteit van de krachtbron, dan gaat het hier over hele kleine percentages. Nu alles zo strikt is, kan ik het me niet voorstellen dat iemand een grote voorsprong of grote achterstand heeft. Theoretisch gezien is het zo, dat als iedereen het maximale weet te behalen, de verschillen niet groot zullen zijn."

Met de bouw van de motoren voor 2026 werkt Red Bull voor het eerst aan een eigen motorenproject. Een enorm risico, iets wat Horner erkent: "Maar Dietrich Mateschitz [de in 2022 overleden Red Bull-baas] zei altijd: zonder risico, geen plezier. Als we nu kijken naar de balans tussen de risico's en de beloningen, dan slaat hij nu aardig uit richting de risico's. Het was voor ons heel makkelijk geweest om met Honda te blijven werken toen ze zeiden dat ze zouden blijven, maar nu was het voor ons de tijd om de touwtjes zelf in handen te nemen"