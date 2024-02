Waarom de RB VCARB 01 geen directe kopie is van de RB19

Niet alleen is RB niet langer alleen maar een opleidingsteam voor jonge coureurs, het team is ook open geweest over het aangaan van nauwere banden met zusterteam Red Bull Racing, wat zich uitstrekt tot een technische alliantie. Het was nooit waarschijnlijk dat deze relatie zou resulteren in de productie van een Red Bull-kloon - iets waar RB vorig jaar op hamerde - en de nieuwe VCARB 01 toont een mengeling van het eigen DNA van het team met een aantal ideeën die we al hebben gezien bij de RB18 en RB19.

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, mechanische onderdelen, waardoor we het eerste grote gespreksonderwerp hebben als het gaat om de nieuwe auto. RB is overgestapt op een voorwielophanging met pull-rod - of in het Nederlands een trekstang - iets waar Red Bull voor koos toen de nieuwe reglementen in 2022 van kracht gingen. McLaren gebruikt die configuratie sindsdien ook en Sauber sluit zich daarbij aan met zijn nieuwe C44.

De RB VCARB 01. Foto: Red Bull Content Pool

Het grote gespreksonderwerp van deze generatie auto's met grondeffect zijn de sidepods en in het geval van RB is er één prominente verandering op dit gebied. Het team is overgestapt op een inlaatconfiguratie die vergelijkbaar is met die van Red Bull, zoals schijnbaar voor iedereen het geval zal zijn dit jaar. Deze configuratie doet echter veel meer denken aan die van de RB18, waarbij Red Bull het ontwerp in de loop van het seizoen 2023 heeft geoptimaliseerd om de carrosserie nog ondieper en breder te maken om de undercut te vergroten.

De rest van het ontwerp van de sidepod is in lijn met hoe RB haar 2023-seizoen afsloot, met gedefinieerde bovenste en onderste secties van de carrosserie die hun rol in het kanaliseren van de verschillende stromen naar de achterkant van de auto maximaliseren. Het onderste deel, dat grotendeels ongeverfd is, snijdt diep in onder het voorste deel van de sidepod, voordat het abrupt uitwaaiert naar de uiteinden om de randapparatuur, zoals radiatoren, koelers en elektronica, die erin zitten te omsluiten.

De RB VCARB 01. Foto: Red Bull Content Pool

Stortvloed aan nieuwe onderdelen

Ondertussen heeft het bovenste voorste deel van de sidepod een royale undercut en een naar beneden hellende zwaartelijn op het bovenvlak die is opgespannen tegen een hoge schouder die over de naar beneden hellende carrosserie loopt en tegelijkertijd een ondiepe geul in het bovenvlak van de sidepod creëert die de luchtstroom naar het colaflesvormige deel aan de achterkant van de auto leidt. De motorkap, inclusief het plankvormige verlengstuk dat veel teams op hun auto's hebben aangebracht, is ook overgenomen uit 2023 en zal waarschijnlijk voorzien zijn van kieuwen die zich om de schouder wikkelen als er extra koeling nodig is.

Wat betreft koeling zijn in deze configuratie dezelfde uitlaten met kap onderaan de ophanging als bij de AT04 te vinden, terwijl de achterste koeluitlaat op het bovendek ook naar beneden gericht staat. Het meer rechthoekige airbox-ontwerp dat vorig seizoen werd geïntroduceerd blijft ook aanwezig, hoewel het opnieuw is ontworpen om de herziene tests te doorstaan die dit jaar door de FIA zijn geïntroduceerd na de crash van Zhou Guanyu op Silverstone in 2022. Een eenvoudige lepelvormige achtervleugel is te zien op de eerste beelden, met één centrale steunpilaar, vergelijkbaar met de configuratie van vorig jaar. En net als RB in de slotfase van 2023 heeft de achterkant van de nieuwe auto een open ontwerp dat de lijn volgt die Alpine eerder dat seizoen had gecreëerd.

De RB VCARB 01. Foto: Red Bull Content Pool

Tegelijkertijd is de endplate van de achtervleugel met zijn opvallende lijnen - zoals deze bij de Grand Prix van Monaco geïntroduceerd werd - aanwezig. Het is echter onwaarschijnlijk dat de VCARB 01 die in deze vroege renders te zien is, ook het uiteindelijke exemplaar is dat we in Bahrein zullen zien. Veel details, zoals de voorvleugel en de vloerrand, zijn namelijk grotendeels overgenomen van eind 2023. En dit zijn de gebieden waarvan je zou verwachten dat het team een deel van zijn ontwerpinspanningen op heeft gericht voor 2024. Daarom kunnen we een stortvloed aan nieuwe onderdelen verwachten tijdens de tests voorafgaand aan het seizoen, terwijl er waarschijnlijk een reeks updates volgt tijdens de eerste paar races van het seizoen.