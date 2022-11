Onder het bewind van sportief directeur Ross Brawn heeft de Formule 1 in 2022 een geheel nieuw technisch reglement geïntroduceerd. Na een uitgebreide studie door het team onder leiding van de voormalig teambaas werd een reglement opgesteld waarmee auto's elkaar makkelijker moeten kunnen volgen, wat weer moet leiden tot meer inhaalacties. Dat lijkt op basis van cijfers van bandenleverancier Pirelli ook gelukt, want er werd 30 procent meer ingehaald dan in 2021. De coureurs lijken met de nieuwe generatie auto's, die voor het eerst sinds de jaren 80 voorzien zijn van grondeffect, dus makkelijker met elkaar te kunnen strijden.

Brawn, die maandag aankondigde zijn taken neer te leggen en met pensioen te gaan, is blij dat de reglementen hun werk lijken te doen. "We hebben deze regels met een frisse blik opgesteld. De prioriteit was om auto's te bouwen waarmee je beter kant racen, want dat was in het verleden nooit een prioriteit. Tot mijn frustratie overigens", zegt Brawn in zijn column voor F1.com. Hij laakt het feit dat teams in het verleden een vinger in de pap hadden bij het opstellen van de technische regels. "De FIA richtte zich op veiligheid en zorgde ervoor dat de snelheid van de auto's altijd redelijk was. Zij hadden nooit de bronnen om te kijken hoe je een raceauto ontwerpt, dat werk werd aan de teams gelaten. Maar zelfs met de beste wil is raceability geen prioriteit voor de teams."

Hoewel hij zelf geen invloed meer heeft op toekomstige reglementen van de Formule 1, is Brawn er na het succes van de reglementen voor 2022 van overtuigd dat het faciliteren van auto-ontwerpen waarmee goed geracet kan worden een prioriteit moet blijven. "Het is een van de veranderingen in de mindset van F1 waar ik heel tevreden mee ben", legt hij uit. "Ik vond het enorm spannend toen ik de 2022-auto's voor het eerst zag racen en we gevechten zagen met twee of drie auto's naast elkaar, dat was iets wat we niet vaak hadden gezien. Nu kan je meerdere ronden zonder problemen hard blijven pushen achter een andere auto."

Het Formule 1-seizoen 2022 in vogelvlucht