Waarom Pirelli openen DRS in Arie Luyendykbocht tijdens VT1 wil testen

Het Circuit Zandvoort staat bekend als een baan waarop inhalen geen sinecure is. Voor de terugkeer van de Formule 1 onderging het complex een flinke opknapbeurt en werd de baan ook op een paar plekken aangepast om het inhalen te verbeteren. Zo werd van de laatste bocht een kombocht gemaakt waar de coureurs met open DRS doorheen moeten kunnen zodat er aan het einde van het rechte stuk een betere inhaalmogelijkheid ontstaat. Vorig jaar besloot de FIA om veiligheidsredenen echter om het activatiepunt na de laatste bocht te plaatsen.

Ook dit jaar is de FIA voorzichtig als het gaat om het openen van de achtervleugel voor de laatste bocht, al zou dit in principe al een stuk beter moeten gaan met de nieuwe auto die voor 2022 is geïntroduceerd. Het grondeffect zorgt er immers voor dat de wagen meer naar het asfalt wordt gezogen. Maar er speelt ook nog een ander aspect: de banden. De kombocht zorgt sowieso al voor een hogere belasting van de band - Pirelli overwoog eerder zelfs een speciale band voor Zandvoort te ontwikkelen - en het rubber krijgt het nog zwaardeer te verduren als de DRS voor de bocht wordt geactiveerd.

“Als je de DRS activeert, verschuift de belasting normaal gesproken naar de voorbanden. De voorbanden worden dan dus meer belast dan de achterbanden”, legt Pirelli-motorsportbaas Mario Isola desgevraagd aan Motorsport.com uit. “We moeten na de test naar de data kijken of de achterbanden in deze situatie bijvoorbeeld niet gaan glijden, waardoor het oppervlak van de band mogelijk wat oververhit raakt . Het is lastig om daar op dit moment al een gedegen inschatting van te maken.”

Meer inhaalacties en pitstops tijdens Dutch GP?

De officiële bandenleverancier van de Formule 1 heeft echter goede hoop dat er dit jaar sowieso meer inhaalacties kunnen plaatsvinden tijdens de Dutch GP. “Ik hoop het”, zegt Isola. “We hebben dit jaar in een paar races duidelijk gezien dat de auto’s elkaar beter kunnen volgen en de coureurs ook beter in de gelegenheid zijn om in te halen. We weten dat Zandvoort een vrij lastige baan is om in te halen, maar hopelijk zien we dit jaar iets meer actie en wat meer inhaalmanoeuvres, mede dankzij de banden die we gekozen hebben voor deze baan.”

Het gros van de coureurs ging vorig jaar voor een eenstopper, maar Pirelli verwacht dat er dit jaar meer rijders voor twee pitstops kiezen. “We hebben de C1, C2 en C3 - de hardste drie compounds - geselecteerd, maar we weten dat de nieuwe C1 een klein beetje grip tekort komt”, aldus de Italiaan. “Dat betekent dat er tussen de C1 en de C2 een groter verschil in rondetijd zit dan tussen de C2 en C3. Als dat inderdaad het geval blijkt, dan is de harde band op een korte baan als Zandvoort, net zoals we eerder hadden in Boedapest, geen geschikte band voor de race. De teams zullen zich dus meer op de mediums en softs richten, waardoor je met de strategie richting een tweestopper gaat.”

