Pirelli wil met harde bandencompounds drama met banking F1 Zandvoort voorkomen

De Formule 1 gaat dit weekend verder in Nederland. Op het menu staat Circuit Zandvoort. De baan is 4,2 kilometer lang, bochtig en kent twee zeer steile knikken. Om het bandendebacle van Indianapolis in, waarbij de Michelin-band de krachten in de steile bochten niet aankon, te voorkomen, kiest Pirelli voor relatief harde banden. Net als vorig jaar neemt de rubberspecialist de C1, C2 en C3 mee naar het circuit in de duinen. Hierbij is alleen de C1 anders, aangezien Pirelli voor 2023 een nieuwe band ontwikkelde, waarmee de oude C1 de C0 werd.

"De tweede seizoenshelft wordt ingeluid met een unieke race. De Dutch Grand Prix vindt plaats in Zandvoort, een van de meest veeleisende circuits die drie jaar geleden op de kalender terugkeerde", opent Pirelli-topman Mario Isola de vooruitblik op de Nederlandse GP. "Max Verstappen krijgt er veel steun en beloonde zijn fans al met zeges in beide Grands Prix." Circuit Zandvoort staat bekend als een uitdagende baan en telt veertien bochten. "Waaronder twee met banking", gaat Isola verder. "Bocht drie en veertien zijn nog steiler dan die op Indianapolis. In dit soort bochten krijgen de banden er nog meer van langs dan in normale bochten. Door de banking en hoge snelheid neemt de verticale druk toe. Daarom kiezen we voor dezelfde banden als in 2022, althans voor wat de namen betreft: C1, C2 en C3. De huidige C1 is een nieuwe band, die tussen de C2 en de vorige C1 zit. De vorige heet nu de C0."

Afgelopen editie werden tijdens de Grand Prix alle meegebrachte banden gebruikt. "De race kende twee neutralisaties. Maar liefst veertien coureurs, waaronder de top-drie, gebruikten alle drie de compounds, wat het aantal strategische opties voor de mannen aan de pitmuur vergrootte." Pirelli verwacht zelf dat men dit keer voornamelijk voor een tweestopper gaat, omdat dat op papier de snelste manier is om bij de finish te komen. "Een eenstopper is mogelijk, mits je voorzichtig met de banden omgaat. In 2022 maakte een late safety car het mogelijk om nog naar soft te wisselen."