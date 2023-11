De laatste Formule 1 Grand Prix van het jaar was voor Williams een hele spannende. De formatie uit Grove zag de laatste races AlphaTauri in het constructeurskampioenschap naderen en men maakte zich zorgen of de zevende plek in die strijd wel veilig was. Ondanks dat het team puntloos bleef in Abu Dhabi en Yuki Tsunoda voor AlphaTauri wel punten scoorde, bleef Williams alsnog de Italiaanse concurrent voor. Een goed resultaat voor de Britten, die na jaren diep in de achterhoede de sprong naar het middenveld maken. De teambaas van de renstal, James Vowles, is dan ook blij en benadrukt dat het om meer gaat dan negen miljoen dollar extra prijzengeld. "Ik denk dat het belangrijkste is dat we het fundament voor het team hebben, dat we iets hebben om op voort te bouwen", vertelt een blije Brit na een vraag van Motorsport.com.

Nu het fundament er ligt, is voor Vowles één ding zeker: "Ik wilde dat de mensen in het team weer opstonden en aan de slag gingen. Dit is de start van onze reis. Vanaf hier gaan we niet meer achteruit. Dit is voor ons in principe een soort nieuwe lente", verzekert de 44-jarige Williams-topman, die sinds begin dit jaar de scepter bij het beroemde F1-team zwaait. Hij benadrukt nogmaals dat het extra prijzengeld niet datgene is waar het hem omgaat. Dorilton Capital zit als investeerder in het team, waardoor de financiën er goed voor staan. "Een beetje extra op de rekening is altijd welkom, maar wij verliezen tientallen miljoenen", verklaart de technicus. "Wij zijn hier namelijk om te investeren zodat we terug naar de top kunnen, hoe hoog de kosten ook zijn. Het helpt wel achter de schermen, als ik bijvoorbeeld om honderd miljoen extra vraag. Het gaat om dat soort bedragen."

Het was voor Williams zeker na de zesde kwalificatietijd van Tsunoda nog even nagelbijten of zij de zevende plek bij de teams zouden behouden, maar Vowles vertelt zelf niet zenuwachtig te zijn geweest. "Ik ben apart genoeg nooit echt zenuwachtig, hoewel Netflix me hier filmde", lacht de Engelsman. "Ik weet zeker dat ik er soms niet helemaal zo uitzie, maar ik wist voor de race al dat wat er ook zou gebeuren, ik trots zou zijn. Je moet niet vergeten dat wij als eerste stopten met het doorontwikkelen van de auto en we werden alsnog zevende. Dat laat zien dat we de juiste keuzes maakten en dat het team erg goed gewerkt heeft waardoor we nu zijn waar we zijn."