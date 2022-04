Waarom de overstap naar slicks op een drogende baan nog moeilijker is

Voor de start van dit seizoen heeft de FIA de regels voor de bandenwarmers aangepast. Tot vorig jaar konden voorbanden opgewarmd worden tot 100 graden Celsius, voor achterbanden stond een maximale temperatuur van 80 graden Celsius. Nu is de temperatuur teruggebracht tot 70 graden Celsius. Die verandering heeft alom voor problemen gezorgd omdat coureurs hun banden niet genoeg op kunnen warmen bij het verlaten van de pits. In de Grand Prix van Emilia-Romagna kan dat helemaal een lastige kwestie worden omdat de temperaturen laag zijn en het circuit regelmatig nat is geweest. Het is daarom nog belangrijker om het juiste moment te kiezen wanneer het aankomt op een bandenwissel van regenbanden naar slicks.

“Het was de eerste keer dat we slicks moesten gebruiken in de overgangsfase en het feit dat de temperatuur van de bandenwarmers op 70 graden Celsius vastgezet was, maakte het zonder twijfel veel moeilijker”, aldus Robson, head of vehicle performance bij Williams. “Er is veel minder marge. Als het regent in de race en je gokt door te vroeg over te stappen op slicks, dan kom je echt in een rampscenario terecht. Veel eerder dan de afgelopen jaren, dan had je tenminste nog een kans. Het is nu veel moeilijker om het juist te timen.”

Het opwarmen van de banden kost volgens Robson meerdere ronden. Hij denkt dat het ook de verklaring is voor de vele spins van coureurs bij het uitkomen van de pits. “Ik denk het wel, de omstandigheden waren eigenlijk helemaal niet zo slecht. Zelfs toen het regende in Q2 waren het niet de omstandigheden die normaal voor problemen gezorgd hadden. Ik kan niet voor iedereen spreken, maar een Carlos Sainz kwam gewoon in de problemen. Dat zou hem normaal niet gebeuren.”

Volgens Robson is het een kwestie van vertrouwen: “Je moet bij het uitrijden van de pits echt de ballen hebben om de banden op te warmen. Het verschil tussen een positieve uitkomst en een negatieve is gigantisch. Als je ze niet meteen kunt opwarmen, dan verlies je nog meer temperatuur. Dan is het helemaal lastig om dat nog terug te vinden.”