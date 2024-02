Waarom de overstap van Hamilton naar Ferrari niet onlogisch is

De verhalen over een overstap van Lewis Hamilton naar het Formule 1-team van Ferrari zijn niet nieuw. De Brit rijdt sinds 2013 voor Mercedes, maar telkens wanneer het aankomt op contractverlenging, steken de geruchten de kop op. Deze geruchten waren tot nu toe vooral goed voor de onderhandelingspositie van de zevenvoudig wereldkampioen, want naar verluidt zijn de gesprekken tussen Hamilton en Ferrari niet verder gegaan dan een informeel dinertje met CEO John Elkann. Tot nu toe dan. De geruchten die nu bovendrijven lijken deze keer wel op de waarheid gebaseerd en de misschien wel grootste F1-transfer aller tijden lijkt eraan te komen.

Het is eigenlijk best opvallend dat het juist nu serieus mogelijk is dat de overstap plaatsvindt. Halverwege 2023 onthulde Mercedes dat Hamilton ook in 2024 en 2025 voor de renstal uit zou komen. Nu lijkt dus dat laatste jaar niet te gebeuren. Daardoor is het zeer aannemelijk dat in de getekende overeenkomst van Hamilton bij de formatie uit Brackley 2025 een optie is en dat er clausules in het contract staan waarmee de Brit eind 2024 de deur achter zich dicht kan trekken. Een van die clausules zou dus kunnen zijn dat als Ferrari aanklopt de 39-jarige coureur deze keer wel de overstap mag maken, maar het is zeker niet ondenkbaar dat ook in het contract staat dat een vroegtijdig pensioen mogelijk is.

Dat Hamilton Mercedes mogelijk achter zich laat, is ook bijzonder. De Brit heeft in twaalf seizoenen bij de Silver Arrows zes keer de wereldtitel behaald en de band met teambaas Toto Wolff is ijzersterk. Toch zijn er na de invoering van de grondeffect-regels wat scheurtjes in de onderlinge relatie gekomen, want de successen bleven uit. Het hele vasthouden aan het niet-werkende zero pod-concept hielp ook niet in het verbeteren van de onderlinge verstandhouding.

Mercedes ziet echter voor de komende jaren genoeg mogelijkheden om het gat met het oppermachtige Red Bull Racing te dichten en heeft daar ook al enkele belangrijke pionnen voor vastgelegd. Zo tekende Wolff bij en ook technisch directeur James Allison verlengde zijn contract. Aan de hand van deze twee sleutelfiguren moet de W15 waarmee komend seizoen geracet wordt het keerpunt voor Mercedes worden in het grondeffect-tijdperk. Intern bij de Duitse renstal zijn ze ervan overtuigd dat dit de auto is waarmee ze de titels weer kunnen halen, maar voor Hamilton komt dit dus mogelijk te laat. Hij vierde afgelopen maand zijn 39e verjaardag en wil weer succes hebben. Het heeft er dus alle schijn van dat Hamilton die verbeteringen niet ziet en dat hij de kans om elders een titel te pakken hoger acht.

Moraalboost voor Ferrari

Het is voor Hamilton in die zoektocht geen mogelijkheid om naar Red Bull over te stappen - gezien het verleden tussen de Oostenrijkers en de Brit - en Ferrari is dan de eerstvolgende optie. Het is geen geheim dat CEO Elkann het wel ziet zitten om de wereldberoemde Brit naar het team te halen en ook voor het moraal in het Italiaanse kamp zou dit een enorme boost zijn. Daarnaast wordt de formatie uit Maranello ook voor technisch personeel een stuk aantrekkelijker, werken met Hamilton staat bij veel technici hoog op het lijstje.

Dat Ferrari nu Hamilton wil inlijven is gezien de eigen coureurssituatie niet geheel toevallig. Charles Leclerc nog wel even vast na zijn contractverlenging in januari, maar voor Carlos Sainz ligt het een stuk gecompliceerder. Het verhaal gaat dat de Spanjaard een significante salarisverhoging eist en daarbij een meerjarige deal wil hebben. Ferrari wil daar niet in mee en trekt de eigen conclusies dat verdere gesprekken nutteloos zijn. Voor Hamilton willen ze wel dieper in de buidel tasten en dan is één en één ook in dit geval twee.