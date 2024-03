Waarom Piastri niet te veel van een F1-zege droomt

Vorig jaar debuteerde Oscar Piastri in de Formule 1 en hij liet een uitstekende indruk achter. De jonge Australiër won de sprintrace in Qatar, pakte tegelijkertijd een sprintpole en kwam twee keer in een Grand Prix op het podium terecht. Een zege in een echte race mist nog op het palmares, maar dat is volgens de McLaren-coureur niet zo gek. "Ik droom er zelden van", geeft hij eerlijk toe in gesprek met Speedcafe. "Formule 1 is een sport waarin veel afhangt van de coureur en de auto, en dan vooral veel van de auto. Als je de langzaamste auto van de grid hebt, dan ga je geen races of kampioenschappen winnen. Zo simpel is het. Het maakt dan niet uit hoe hard je het probeert of hoe graag je het ook wil, het gaat je niet lukken." Daarom probeert Piastri de wens ook te parkeren: "Als je dat wel wenst of ervan droomt, dan kan het heel erg makkelijk ontmoedigen in plaats van dat het je motiveert."

Na bijna anderhalf seizoen weet Piastri dat Red Bull Racing voorlopig voor McLaren staat. De man uit Melbourne houdt dan ook elke race een realistisch doel voor ogen, met de gedachte dat vanzelf de kans voor de titel komt. "Ik haal veel meer vertrouwen en blijdschap uit het focussen op dat soort dingen", zegt Piastri over het stellen van reële doelen. "Als je derde kan worden, doe dat dan maar. Ga naar buiten en wordt derde. Als je niet de auto hebt om een race te winnen, dan is het volgens mij niet echt nuttig om daar over na te denken."

Mede door deze mentaliteit staat de derde plek tijdens de GP van Japan niet hoog op zijn lijstje van beste races. "We hadden daar duidelijk de op een na snelste auto. Op het podium komen was - nadat we wisten dat [Sergio] Pérez niet zou finishen - het minimale", vertelt de 22-jarige. "Als je een derde of vierde snelste auto hebt en je pakt dan een podium, dan is het resultaat hetzelfde maar voelt het compleet anders. Soms laten de resultaten niet het volledige verhaal zien van hoe ik ervaren heb hoe het weekend verliep."