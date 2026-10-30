Formule 1 GP van Mexico

Waarom ‘onwetendheid een superkracht is’ voor Kimi Antonelli volgens Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo ziet Kimi Antonelli’s leeftijd als een groot voordeel nu de jongeling dicht bij zijn eerste F1-titel komt

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 16:05

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Daniel Ricciardo denkt dat de leeftijd en onbevangenheid van Kimi Antonelli hem zo succesvol hebben gemaakt in het Formule 1-seizoen 2026.

Negen overwinningen tot dusver in zijn tweede F1-seizoen hebben Antonelli op de rand van zijn eerste wereldtitel gebracht. Het enige wat de Mercedes-coureur nodig heeft om zondag in de Grand Prix van Mexico gekroond te worden, is de negende plaats, of dat noch George Russell noch Lewis Hamilton wint.

Daarmee zou de 20-jarige de jongste kampioen ooit in de F1 worden en het huidige record van Sebastian Vettel met meer dan drie jaar verbeteren.

Ricciardo, die op 22-jarige leeftijd zijn F1-debuut maakte en op zijn 35e afscheid nam van het wereldkampioenschap, denkt precies te weten hoe Antonelli zich voelt – en hoe dat hem zo sterk maakt.

“Een vriend vroeg me laatst naar Kimi Antonelli, en ik zei: ‘Onwetendheid is een superkracht’ – weet je, ‘jong zijn’ is wat ik eigenlijk probeer te zeggen, ik probeer helemaal niet onaardig tegen hem te zijn”, vertelde de Australiër in de podcast Beyond The Grid. “Jong zijn is een superkracht, onwetend zijn en nog niet zo blootgesteld zijn aan de wereld en dat soort dingen.

“Ik herinner me mijn eerste jaar bij Red Bull Racing; je bent naïef, je bent jong, je bent onwetend. Ik weet het niet. Alles is makkelijk en het gaat makkelijk, en het is gewoon: ‘O wauw, ik win, prima, dan blijf ik gewoon winnen, want ik ben de beste.”

Ricciardo sloot zich voor het seizoen 2014 aan bij het hoofdteam van Red Bull na het afscheid van landgenoot Mark Webber, en werd teamgenoot van Sebastian Vettel. Onverwacht pakte hij dat jaar alle drie de overwinningen van het team, waarbij hij de regerend viervoudig wereldkampioen duidelijk overvleugelde.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB10, leads Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB10

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Er is een duidelijke parallel met de manier waarop Antonelli Russell dit jaar voorbij is gestreefd, ondanks dat de Brit de gevestigde ster van Mercedes is.

“Ik wil mezelf niet met hem vergelijken of zo, maar de kracht van jong zijn in sommige situaties waarin deze sport en de wereld heel intens kunnen zijn, en door de jaren heen verzamel je gewoon bagage…” vervolgde Ricciardo.

“Op dit moment denk ik dat hij op dat ideale punt zit waarop hij duidelijk heel getalenteerd en heel snel is, maar nog niet echt bagage heeft opgedaan. Dus het is zoiets van: laten we gewoon gaan racen. Er speelt daarbuiten eigenlijk niets, en dat is een superkracht.

“Dat werd voor mij in de loop der jaren een stuk moeilijker. Zelfs natuurlijk de beslissing in 2018 om bij Red Bull te vertrekken… Zulke dingen trek je natuurlijk in twijfel, en naarmate de jaren verstrijken, is het zo van: ‘Ik heb niet echt succes gevonden, of misschien niet zoals ik me had voorgesteld dat het zou gaan.’ Zulke dingen blijven opduiken. ‘Was die beslissing juist? Nu ik dit heb gedaan, is dat juist?’

“Opnieuw: een opeenstapeling van veel dingen, en ik denk dat ik tegen het einde heel diep moest graven om iets te vinden wat eerder gewoon makkelijk was – ik hoefde er niet echt over na te denken, het was er gewoon.”

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Na zijn zege in de Grand Prix van de Verenigde Staten beloofde Antonelli zijn filosofie de rest van het seizoen vast te houden, ongeacht zijn aanstaande kroning.

“Ik ga het met dezelfde mindset benaderen, gewoon proberen zoveel mogelijk plezier te hebben en hopelijk proberen om voor nog een overwinning te vechten”, zei hij. “Maar het zou het beste zijn om met een hoogtepunt af te sluiten, en dat is het doel. Ik ga vanaf nu gewoon proberen van de rest van het seizoen te genieten.”

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