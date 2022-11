Waarom ongeduldige Leclerc het volste vertrouwen in Ferrari houdt

In de eerste drie races van het seizoen leek Ferrari nog de overhand te hebben. Charles Leclerc won twee van de eerste drie wedstrijden, terwijl rivaal Max Verstappen twee keer uitviel en bovendien een auto had die niet perfect bij zijn voorkeuren aansloot. Vanaf Imola begon de RB18 echter beter aan te sluiten op de voorkeuren van de Nederlander, die graag een scherpe voorkant heeft. Verstappen kon daardoor opschakelen en nam langzamerhand het heft in handen. Hoewel Leclerc in Imola en Frankrijk zelf in de fout ging, in Spanje en Azerbeidzjan kampte met betrouwbaarheidsproblemen en Ferrari in Monaco en Groot-Brittannië strategische fouten maakte met de Monegask, bleef hij tot de eerste race na de zomerstop geloven in zijn kansen op de wereldtitel.

"Veel mensen denken dat de GP van Frankrijk het moment is, maar voor mij was het Spa", vertelt Leclerc aan Motorsport.com over het moment dat hij wist dat de titelstrijd een gelopen koers was. "Tijdens de zomerstop dacht ik nog dat wij de mogelijkheid hadden om tot het einde mee te doen. Toen kwam de Belgische Grand Prix, wat het eerste weekend van het seizoen was dat Red Bull qua snelheid superieur was. Na dat weekend wist ik dat het heel moeilijk zou worden om onze kansen in het wereldkampioenschap in leven te houden."

Hoe anders zag het er na de Australische Grand Prix nog uit voor Leclerc, die na zijn tweede seizoenszege een voorsprong van 34 punten had op naaste achtervolger George Russell. "We zaten in een goede positie. We hadden alles om te geloven in onze kansen dat we tot het einde mee zouden kunnen doen", reflecteert de 25-jarige coureur. "Als we terugdenken aan Bahrein, Jeddah en Melbourne, dan gebeurde er niets onverwachts. We voltooiden de wintertests zonder problemen en we waren volgens mij het enige team waar niets onverwachts gebeurde. Die trend werd bevestigd in de eerste drie races, drie weekenden waarin we lieten zien heel snel en betrouwbaar te zijn. Na Melbourne was ik dus overtuigd dat we tot het einde mee zouden doen."

Duidelijk op welke fronten het beter moet

Met de positiviteit was het daarna snel gedaan. In Imola beschikte Red Bull voor het eerst over een substantiële upgrade die de aerodynamica verbeterde en het gewicht verminderde. Verstappen pakte meteen de zege, terwijl voor Leclerc een moeilijke periode aanbrak. In Spanje, Monaco en Azerbeidzjan had hij drie keer kans op de overwinning, maar uiteindelijk zou hij in deze races niet een keer op het podium staan. Met een zege in Oostenrijk kwam er even weer wat hoop, maar dat bleek meteen ook de tot dusver laatste overwinning van Ferrari in 2022. Als Leclerc kijkt naar waar het Ferrari door de vingers is geglipt, dan stipt hij meerdere punten aan die met het oog op 2023 verbeterd moeten worden.

Tekst gaat verder onder de foto.

De F1-75 was volgens Charles Leclerc aanvankelijk de sterkste auto, tot Red Bull met flinke upgrades kwam. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

"Bij de start van het seizoen was onze auto over het algemeen beter dan de Red Bull. Zij hebben stappen voorwaarts gezet, we hebben gezien wat ze in vele weekenden naar het circuit hebben gebracht. In onze ogen zorgde dit voor een verschil in snelheid tussen kwalificatie en de race", zegt Leclerc. "Momenteel vind ik dat we ons moeten verbeteren qua bandenmanagement, communicatie, strategie en betrouwbaarheid, een probleem waar we in de eerste helft van het seizoen mee kampten en wat we moesten managen. Qua communicatie en strategie hebben we, met name in de laatste races, progressie geboekt. Het team heeft op deze vlakken goed werk geleverd en ik zie de progressie. Heel opvallend was het niet, want is sommige races zijn de juiste keuzes minder opvallend. Wat betreft bandenmanagement moeten we nog progressie boeken. Red Bull is sterker op dit front, vooral in specifieke omstandigheden zoals op Suzuka. We weten dus wat we missen en op sommige fronten zie ik al progressie."

Hard gewerkt aan uitstekende kwalificatievorm

Ondanks de dieptepunten en de blootgelegde zwakke plekken bij zowel hemzelf als bij Ferrari, was het seizoen 2022 niet uitsluitend kommer en kwel voor Leclerc. Zo schitterde hij vaak op de zaterdagmiddag, want in de kwalificaties bleek hij vaak het beste in staat om de potentie van de F1-75 te maximaliseren. Toen duidelijk werd hoe goed de bolide was qua snelheid over één ronde, werkte Leclerc extra hard om zelf ook te leveren. "Het is een heel bijzondere oefening waarbij ieder detail een enorm verschil maakt. De banden hebben een heel klein window waarin ze maximale prestaties leveren en het is niet altijd makkelijk om daar te komen, doordat de omstandigheden veranderen", legt Leclerc uit.

"Het is een aspect waar ik hard aan gewerkt heb en het heeft mij dit seizoen geholpen. Voor zover je je kan voorbereiden in ieder geval, want er is ten opzichte van de berekeningen altijd iets veranderd als je op zaterdagmiddag op de baan verschijnt", vervolgt hij. "Dan heb ik het over een hogere asfalttemperatuur dan verwacht of de wind. In dat geval moet je dat snel begrijpen en jezelf aanpassen. Toen ik besefte dat ik de kans had om voor poles en zeges te strijden, ging ik harder pushen. Onbewust kon ik daardoor nog meer uit mezelf halen. Uiteindelijk is het een stijgende lijn van 2019 naar nu. De grootste stap heb ik echter gezet qua het managen van de race, maar het is lastig om dat te laten zien met zo'n sterke Red Bull."

Tekst gaat verder onder de foto.

Nu de wereldtitel van 2022 niet zijn kant is op gegaan, richt Charles Leclerc zijn pijlen op succes in 2023. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Toch was Leclerc aanvankelijk niet meteen één met de auto. Daar waar teamgenoot Carlos Sainz recent al toegaf dat hij zijn rijstijl moest aanpassen aan de F1-75, moest ook Leclerc voorafgaand aan het seizoen 2022 wat dingen veranderen. "Ik denk dat alle coureurs hun rijstijl in zekere zin moesten aanpassen doordat we nu met zwaardere auto's rijden dan voorheen", verklaart hij. "In de eerste maanden moest ik me ook aanpassen, ik had niet meteen het gevoel. Ik reed sinds mijn F1-debuut altijd in dezelfde generatie auto's, dus ik moest wat dingen veranderen. Tijdens de wintertests deden we het goed door meteen te weten te komen waarop we ons moesten richten en wat deze nieuwe auto's nodig hebben qua rijstijl. Bij de eerste race voelde ik me al goed in de auto. Ik had het gevoel dat ik het maximale uit de auto kon halen. Het aspect wat mij het meeste beviel, was de sterke voorkant. Vooral bij de start van het seizoen was het precies zoals ik wilde."

Leclerc krijgt tijd, maar is ongeduldig

Ferrari's wisselvallige seizoen heeft geleid tot enkele sensationele headlines, vooral op het moment als er dingen verkeerd gingen. Desondanks was er intern bij Ferrari altijd sprake van kalmte. Zo sprak president John Elkann voor de Italiaanse Grand Prix uit dat Ferrari het geduld heeft om tot 2026 te wachten op een wereldtitel. Dat gaat Leclerc echter niet snel genoeg, hij focust zich op het verbeteren van wat dit jaar niet goed ging, zodat het volgend jaar beter gaat. "Precies. Ik weet dat de president heeft gezegd dat het doel voor 2026 bereikt moet worden, maar als coureur mag ik niet denken aan deze deadline. Ik ben heel ongeduldig. Ik ga me voorbereiden en er alles aan doen om in 2023 wereldkampioen te worden."