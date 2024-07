Begint Red Bulls geduld met de vorm van Sergio Pérez op te raken?

Sergio Pérez werkt momenteel zijn vierde seizoen aan de zijde van Max Verstappen af. Met het nieuwe contract dat de Mexicaan heeft getekend, zouden er voor hem normaliter nog twee jaren bij Red Bull Racing bij moeten komen. De contractverlenging is in het persbericht gepresenteerd als een tweejarige deal, waarbij er niet is gesproken over een één-plus-één constructie. Helmut Marko bevestigde niet veel later aan deze website echter dat het nieuwe dienstverband wel degelijk prestatieclausules bevat en dat Pérez moet leveren om daadwerkelijk beide jaren in een Red Bull te zitten.

Christian Horner heeft in het verleden meermaals uitgelegd dat hij het in de publiciteit altijd voor zijn coureurs op moet nemen bij controverses en lastige momenten. Het is wat hij ook traditiegetrouw doet als het in mediasessies over Pérez gaat, al is het juist in dat licht gezien zeer interessant wat Horner zaterdagavond in Oostenrijk verkondigde. De kritische noten die off the record vaker op te vangen zijn, werden toen ook on the record uitgesproken. "We doen ons best om te kijken wat hij mist. In de eerste vier à vijf races waren we heel competitief en om wat voor reden dan ook is dat hij daarna weggezakt. In Suzuka, één van de lastigste banen ter wereld en een echt rijderscircuit, zat hij tot aan de laatste chicane binnen een tiende van Max. In Oostenrijk, met eigenlijk maar negen bochten, bedroeg het gat meer dan zes tienden. We moeten erachter zien te komen waar dat aan ligt en hem helpen bij het herstel."

Verschil in WK-punten van voorbije weekenden schrikbarend

Waar Horner zijn woorden uitsprak na de kwalificatie, verging het Pérez op zondag niet veel beter. Sterker nog: Verstappen eindigde na het contact met Lando Norris, het langzaam terugrijden naar de pitstraat, een extra stop en de tijdstraf nog altijd 17,4 seconden voor Pérez. De Mexicaan zat op zijn beurt vast achter een Haas, terwijl DRS op de Red Bull Ring erg krachtig bleek en inhalen er prima mogelijk was. Pérez had weliswaar schade opgelopen bij het moment met Oscar Piastri en Charles Leclerc in bocht 1, al werd hij tijdens de sprintrace (zonder schade) ook al op 17,4 seconden gereden in 23 ronden. Het zegt iets over de vorm van Pérez, en die komt door het in elkaar schuivende veld steeds meer bloot te liggen. Zo heeft deze eerdere data-analyse aangetoond dat de Mexicaan afgaande op de stopwatch niet eens meer toegeeft op Verstappen dan vorig jaar, maar dat hij er vorig jaar op P2 misschien nog mee weg kwam en het nu veel positieverlies oplevert doordat de concurrentie dichterbij zit. Verstappen maakt eigenhandig het verschil, terwijl Pérez met dezelfde achterstand als vorig jaar nu verder wegzakt,

Dat het veld in elkaar schuift en dat Red Bull daardoor twee competitieve auto's vooraan nodig heeft, is ook terug te zien in de cijfers. Zo heeft Red Bull Racing in de voorbije vijf raceweekenden 116 WK-punten gescoord. Het zijn er minder dan Mercedes (132) en McLaren (144). Zoals Verstappen terecht aangaf, hangt het voor een belangrijk deel met de uitvoering samen en met het feit dat Red Bull niet langer (afgetekend) de snelste auto heeft. Dat gezegd hebbende speelt de vorm van Pérez ook een rol. Zo heeft Verstappen 101 van de genoemde 116 punten gescoord en bleef de bijdrage van Pérez in de voorbije raceweekenden beperkt tot 15 punten. Het is kostbaar met het oog op een constructeurstitel, al mag één cruciale factor niet vergeten worden: waar het prijzengeld van een constructeurstitel voorafgaand aan een seizoen nooit gegarandeerd is, is het geld dat Pérez vanuit Mexico meebrengt dat wel. Het nieuwe contract is daardoor niet alleen een sportieve, maar waarschijnlijk meer een financiële keuze.

Geen geschikt alternatief voor Pérez bij Red Bull?

Red Bull hoopte Pérez met het nieuwe contract het vertrouwen te geven dat zijn prestaties zou opkrikken, maar dat is vooralsnog niet het geval gebleken. Het tegenovergestelde lijkt eerder het geval. Het leverde ook Horner de vraag op of Red Bull Pérez te vroeg een nieuw contract heeft gegeven, waarop hij het volgende zei: "Op basis van Checo zijn positie binnen het team en wat hij heeft bijgedragen aan het team, heeft hij dat contract wel verdiend. Maar druk om te presteren is er altijd en daarvoor zijn nieuwe contracten ook niet relevant, al gaan we natuurlijk nooit op details van contracten in", liet Horner voor de camera van Sky Sports F1 weten. Dat Horner uit zichzelf refereert aan het nieuwe contract is interessant. De nieuwe deal bevat zoals gezegd clausules en die hangen doorgaans samen met een positie in het kampioenschap of een bepaald percentage van de punten die de andere coureur heeft gescoord.

Met P5 in het kampioenschap en 118 punten vergeleken met de 237 van Verstappen is het niet waarschijnlijk dat Checo momenteel aan al die voorwaarden voldoet. Het beste nieuws voor Pérez is echter dat Red Bull (los van Carlos Sainz, waarmee eerder al is gesproken) geen alternatief heeft. Daniel Ricciardo had dat in het hoofd van Horner moeten zijn. Dat was immers het idee achter zijn F1-terugkeer en de test in Silverstone, op basis waarvan hij Nyck de Vries verving. Het tweede team had in Horners visie een opstapje moeten zijn naar een terugkeer bij Red Bull Racing, maar daar maakt Ricciardo met zijn huidige prestaties geen enkele aanspraak op. Sterker nog: hij moet eerder vechten voor zijn eigen F1-toekomst. Yuki Tsunoda maakt een betere indruk, maar de geluiden vanuit Red Bull luiden dat zijn pure snelheid hoog wordt ingeschat, maar dat er wordt getwijfeld hoe drukbestendig hij is.

Als Ricciardo geen magische transformatie ondergaat en als er zich geen andere optie aandient waarvan Red Bull denkt dat die aanzienlijk beter presteert naast Verstappen - een extreem moeilijk F1-zitje om te hebben - is dat eigenlijk de grootste garantie die Pérez heeft, meer dan het contract. Zeer intrigerend is overigens dat er bij Red Bull op de deur is geklopt door opties die in eerste instantie al vervlogen - want vastgelegd - leken, al valt daar niet meer over te zeggen en is het ook de vraag hoe reëel dat onderaan de streep echt is. Het gebrek aan een alternatief heeft Pérez in de kaart gespeeld (waarbij hij financieel veel aantrekkelijker is dan de dure Sainz) en speelt hem nog steeds in de kaart. Dat neemt echter niet weg dat Horner onderstreept dat beterschap geboden is. "Checo weet dat er in deze wereld altijd druk is, vooral als één van de coureurs races wint en de andere auto staat waar die staat. Dat hoort bij F1. Als één coureur minder presteert ten opzichte van zijn teamgenoot, dan beginnen de media vragen te stellen en moet je het hoofd niet verliezen. Ik ben vooral onder de indruk van het feit dat Checo in de afgelopen jaren steeds kon terugslaan als de druk er echt op stond. Dat moet hij nu ook weer doen."