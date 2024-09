Waarom Bearman ondanks P11 in F1-kwalificatie Baku ontevreden is

Na de schorsing van Kevin Magnussen kreeg Oliver Bearman de kans om bij Haas in te stappen voor de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. De Engelsman maakte in de derde vrije training een foutje en knalde de muur in, maar tijdens de kwalificatie herstelde hij goed met een elfde tijd - wat door de pit lane start van Lewis Hamilton zelfs P10 op de grid wordt. Toch is Bearman niet helemaal blij met wat hij in Azerbeidzjan op de mat heeft gelegd.

"Ik kwam richting het kasteel en ik ging wat te diep in bocht 11. Ik had toen een moment in bocht 12 en verloor ik daar te veel tijd om in het derde gedeelte van de kwalificatie te komen", aldus een teleurgestelde negentienjarige coureur tegenover onder andere Motorsport.com. Zijn boordradio sprak op het moment van het foutje al boekdelen: "Ik heb me verremd! Verdorie, ik ben zo'n idioot!"

Bearman is wel eerlijk dat deze fout volledig door hemzelf kwam. "Ik had geen rekening gehouden met de baanontwikkeling. Ik dacht, ik ga verder met waar ik in de tweede training mee bezig was, maar de baan[omstandigheden] waren een stuk slechter. Ik remde iets later dan in VT2 en daardoor ging ik te diep", legt hij uit. "Het was niet een groot probleem, maar het was zo glad naast de ideale lijn dat ik te veel tijd kwijtraakte." Dat hij nu vanaf de elfde plek moet beginnen, doet hem pijn. "Ik had in Q3 moeten komen. Ik ben streng voor mezelf, omdat ik weet dat ik meer uit deze auto had kunnen halen", legt hij uit. "Als ik het idee had dat P11 het maximale was, dan was ik wel tevreden geweest, maar de auto was goed genoeg voor Q3. Daarom ben ik heel ontevreden."

Voor Bearman is het foutje in de kwalificatie niet het ergste wat hem dit weekend tot nu toe is overkomen. De crash in de derde training is volgens hem de grootste reden waarom het misging. "Daardoor liep ik een beetje achter de feiten aan. Het gaat dan niet om het vertrouwen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als ik deze fout had gemaakt in VT3, ik ervan geleerd zou hebben en deze dan niet in de kwalificatie zou maken. Ik heb alleen wel heel wat baantijd verloren", aldus de coureur uit Chelmsford.

