Na de Grand Prix van Italië was duidelijk dat Kevin Magnussen de race in Baku aan zich voorbij moest laten gaan. Zijn vervanger stond echter al klaar, want Oliver Bearman - die volgend jaar een vaste coureur bij Haas is - werd opgeroepen. De Brit maakte in de kwalificatie indruk met een elfde tijd, op zondag werd het zelfs nog een stuk beter. De Haas-coureur legde namelijk beslag op de tiende plaats, wat het laatste punt opleverde. Toch blijft bij Bearman een ander moment het meest hangen: het gevecht met Lewis Hamilton.

Tien ronden voor het einde kwam de 19-jarige coureur zijn 20 jaar oudere landgenoot tegen. Het was een spannend duel en in Baku ligt een incident op de loer, maar in Bearmans hoofd kon het gevecht met Hamilton alleen maar goed eindigen. "Je weet dat als je bij hem aan de buitenkant rijdt, hij de ruimte laat. Dat is een prettig gevoel", legt Bearman uit na een vraag van Motorsport.com. "In bocht 1 wist ik dat hij me niet in de muur zou drukken. Bij andere coureurs was ik daar nog niet zo zeker van. Het is een geweldig gevoel dat het altijd netjes gaat in gevecht met hem, maar hij maakt het niet makkelijk."

Bearman kwam na de pitstop voor Hamilton op de baan terecht, maar door het gevecht dat Bearman met Colapinto uitvocht kon de zevenvoudig wereldkampioen bijkomen. "Ik was een paar ronden heel hard aan het pushen om Franco [Colapinto] in te kunnen halen, waardoor mijn banden heel heet werden. Op dat moment begon hij [Hamilton] op de deur te kloppen en kon me vrij eenvoudig inhalen. Daarna had ik een paar ronden nodig om hem weer bij te kunnen halen. Ik zat zelfs bijna in zijn DRS. Het is jammer dat ik hem mij liet inhalen, maar je kunt je zulke kleine foutjes niet veroorloven als hij achter je zit."

Bijzonder record

Met het punt in Baku heeft Bearman F1-geschiedenis geschreven. De coureur uit Chelmsford is de eerste die in zijn eerste twee races voor twee verschillende teams reed en in beide races punten scoorde. Toch denkt Bearman dat als het weekend net wat anders was verlopen, er meer in had gezeten. "De auto was heel snel en eerlijk gezegd was ik dat ook. In de eerste stint verloor ik echter te veel tijd, want ik wilde de banden sparen. Dat was helemaal niet nodig", erkent hij. Als oorzaak voor het voorzichtige rijden wijst de coureur naar het foutje in VT2, waarin hij de muur raakte. "Ik heb daar te veel van meegenomen. In de race is de baan zo anders, dat je bijna de ronden in de long runs in VT2 vergeet. Ik denk dat ik dit [het niet halen van meer dan P10] maar op [een gebrek aan] ervaring afschuif."