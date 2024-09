Waarom tot oktober onduidelijk blijft of Ferrari echt kans maakt op F1-titel

Te midden van alle opwinding over de strijd tussen Red Bull en McLaren in het F1-kampioenschap is het bijna onder de radar gebleven dat nog een team serieus meedoet. De focus ligt weliswaar vooral op het gat van acht punten tussen de twee beste teams, waardoor weinigen buiten Maranello zich realiseren dat Ferrari ook kanshebber is met slechts 31 punten minder dan McLaren.

De problemen van de Scuderia met de vloer die in Spanje werd geïntroduceerd, zorgden ervoor dat het team amper voorkwam in gesprekken over de titel, aangezien alle ogen gericht waren op hoe Lando Norris en Oscar Piastri zich verhielden ten opzichte van Max Verstappen. Carlos Sainz en Charles Leclerc kampten met bouncing op hoge snelheid en dat leidde tot een periode van vier races - Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Hongarije - waarin Ferrari slechts één podiumplek behaalde. Die derde plaats van Sainz op de Red Bull Ring was bovendien alleen mogelijk door de botsing van Verstappen en Norris in het gevecht voor de leiding.

Na de rampzalige Canadese Grand Prix, waar te koude banden in de kwalificatie en een dubbele uitvalbeurt in de race voor een van de slechtste optredens in jaren zorgden, leek Ferrari van de radar verdwenen wat betreft de wereldtitels. Maar na aan een oplossing te hebben gewerkt voor de vloerproblemen door middel van verschillende updates - met de nieuwste versie die afgelopen weekend in Monza arriveerde - bleken de punten die het team al op zak had door de sterke vorm eerder in het seizoen juist de troef die het bedrijf in handen had tijdens de periode van stilstand. Het is inderdaad opmerkelijk om te zien dat Ferrari ondanks de ontwrichting door bouncing slechts dertien punten heeft verloren op Red Bull sinds de Grand Prix van Monaco - wat effectief het einde van het eerste gedeelte van het seizoen was.

Leclerc troefde McLaren-duo Piastri en Norris afgelopen weekend af in Monza. Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

Natuurlijk heeft McLaren de zaken verbeterd en in dezelfde periode een achterstand van 92 punten ingehaald, maar het enige dat nu telt, is hoe de dingen zich in de resterende acht races ontwikkelen. Gebaseerd op wat Ferrari in Monza presteerde, valt het niet te ontkennen dat de auto nu beter lijkt te presteren. Dat belooft ook veel goed voor de komende races op de kalender. "Dit was ook beslissend voor de constructeurs, want we waren het team dat de meeste punten scoorde", zei Sainz over de bladzijde die Ferrari in Monza heeft omgeslagen. "Dat houdt in dat er een grote kans is om niet alleen nog meer overwinningen te scoren, maar ook om voor het constructeurskampioenschap te vechten. Als we op andere circuits ook snel kunnen zijn, wordt het heel krap met McLaren en Red Bull."

Een feit is dat op dit moment is alle topauto's verschillende sterke en zwakke punten hebben. Het is dus onwaarschijnlijk dat er tot het einde van het jaar een gedoodverfde kandidaat zal zijn. Red Bull kampt weliswaar met de nodige balansproblemen, maar de RB20 blijft ijzersterk wat betreft aerodynamische efficiëntie en in snelle bochten. Op basis van Zandvoort is McLaren beter op high downforce-circuits die lange bochten met gemiddelde snelheid hebben. Ferrari lijkt vervolgens de beste auto te hebben voor de kortere, langzamere bochten - terwijl de topsnelheid zeker ook niet tekortschiet.

"We hebben meer tests nodig met deze nieuwe vloer en we moeten daarvoor naar normalere circuits. De volgende normale is denk ik Austin, want de aankomende circuits in Baku en Singapore zijn heel bijzonder"

Carlos Sainz

In principe zorgt dit voor een scenario waarin Ferrari tijdens de volgende twee races - in Baku en Singapore - een grote kanshebber is. Maar hoewel dit de start van een geweldige maand kan zijn voor Ferrari, is er een voorbehoud voordat we echt kunnen gaan denken aan een terugkeer in de strijd om het kampioenschap. Dat is omdat we er niet zeker van kunnen zijn dat de problemen met bouncing helemaal verdwenen zijn. Als dat niet zo is, dan is er weinig hoop voor de strijd tegen McLaren.

Doordat er met weinig downforce wordt gereden en door de specifieke aard van de bochten in Monza heeft Ferrari nog geen bewijs gekregen dat het stuiteren is verdwenen. Ook in Baku en Singapore (overwegend korte en langzame bochten) komt men er niet achter. Voor het antwoord moet Ferrari wachten op oktober, als F1 afreist naar de Verenigde Staten. "We hebben meer tests nodig met deze nieuwe vloer en we moeten daarvoor naar normalere circuits", zei Sainz. "De volgende normale is denk ik Austin, want de aankomende circuits in Baku en Singapore zijn heel bijzonder. Austin is weer een normaler circuit, dat ons gaat vertellen hoe goed we zijn met deze nieuwe vloer."

De echte test voor Ferrari's problemen met bouncing komt pas in Austin. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

De feestvreugde van Ferrari mag zondagavond dan groot zijn geweest en de sippe gezichten van McLaren-duo Norris en Piastri vertelden hun eigen verhaal over hoe ze zich voelden over wat die middag verloren is gegaan, maar Ferrari-teambaas Fred Vasseur zegt dat de vreugde voor niets telt, omdat het uiteindelijk draait om de details. "Er zijn nog iets van 450 punten te verdienen", zei hij zondagavond over de vooruitzichten voor de rest van het jaar. "Het gevecht is zo spannend. Eerlijk gezegd denk ik dat het de eerste keer in F1 is dat er acht coureurs zijn die de race kunnen winnen zonder incidenten of een grote crash - en ik zit al wat jaren op de pitmuur."

"Vier teams kunnen winnen of op het podium staan en het wisselt iedere sessie weer. Het indrukwekkendst vond ik Spa, waar McLaren de snelste was in VT1, Red Bull in VT2, wij pakten pole en Mercedes won de race. Het voelt alsof dit bijna overal zo is, behalve in Zandvoort waar Lando domineerde. Je mag verwachten dat dit tot het einde van het seizoen zo blijft en het wordt een enorm gevecht. Met acht auto's die zo competitief zijn, klopt het dat een team een een-tweetje kan pakken terwijl de ander op zeven en acht eindigt - en ik wil het dan niet hebben over uitvalbeurten. Dit kan een enorm verschil maken wat betreft punten."

Het spel is op de wagen.