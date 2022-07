Waarom er nog geen Red Bull-Porsche aankondiging in Oostenrijk is

Het nieuws hangt al lange tijd in de lucht: Red Bulll en Porsche moeten met elkaar samenwerken richting het nieuwe motorreglement. Sterker nog: de realiteit is volgens informatie van deze website dat de deal al lang en breed beklonken is. Red Bull en Porsche zouden al enige tijd geleden overeenstemming hebben bereikt over de onderlinge samenwerking en daarop hebben geproost. Die samenwerking zou niet alleen om motorleveranties vanaf het seizoen 2026 gaan, dus onder het nieuwe motorreglement, maar ook om een relatie 'auf Augenhöhe' zoals bronnen laten doorschemeren.

Het gedroomde scenario qua PR

Dat laatste betekent dat Porsche gaat investeren en dat het merk uit Weissach zich inkoopt in de Formule 1-tak van Red Bull. Wat betreft de motorische samenwerking gaan beide partijen de faciliteit in Milton Keynes gebruiken, die nu al is opgebouwd voor Red Bull Powertrains. Die entiteit slaat de handen ineen met Porsche, waarmee Red Bull een langgekoesterde wens in vervulling laat gaan: alles - van het chassis tot de motor - onderbrengen in de thuisbasis waardoor het korte lijntjes worden.

Voor de deal - waarvoor de Oostenrijkers Helmut Marko en Porsche-man Fritz Enzinger ook korte lijntjes hadden - zou een officiële aankondiging al zijn voorbereid. Die aankondiging hadden beide partijen dolgraag naar buiten willen brengen op de donderdag voor de Oostenrijkse Grand Prix, PR-technisch kon het niet mooier: de samenwerking met een iconisch merk als Porsche aankondigen voorafgaand aan de thuisrace. Ook voor Porsche was die timing ideaal geweest. Zo wil de VW Group pas naar buiten treden als FIA de motorreglementen voor 2026 officieel heeft bekrachtigd, en zou een aankondiging in Spielberg betekenen dat de FIA er voordien al een klap op had gegeven.

Precies dat laatste is echter nog niet gebeurd en precies dat is ook de reden achter het uitstel. Tijdens de vorige bijeenkomst van het FIA World Motor Sport Council had de zaak afgehamerd moeten worden, maar zover kwam het niet. In plaats daarvan stond er keurig in het mediastatement vermeld dat er goede vooruitgang is geboekt en dat men dichterbij een definitieve goedkeuring is. Dat is echter niet de mededeling die Red Bull wilde lezen, aangezien het niet genoeg is voor de VW Group om formeel naar buiten te treden. Daarvoor telt alleen officieel groen licht..

Waarom duurt het langer?

Dat het groene licht er nog niet is, heeft verschillende oorzaken. Om te beginnen is het goed om te vermelden dat de technische regels al volledig staan. Zo is al duidelijk dat de Formule 1 vanaf 2026 vasthoudt aan een hybride V6-turbo, waarbij het aandeel elektrisch vermogen veel groter wordt en de complexe MGU-H overboord gaat. De Formule 1 stapt bovendien over op honderd procent duurzame brandstoffen. Wat veel langer een heikel punt is gebleken, is het spel der concessies. Zo wordt in het reglement opgenomen dat nieuwkomers op twee vlakken voordelen krijgen. Dat begint met de financiën - eenmalige uitgaven voor een faciliteit en de jaarlijkse uitgaven onder een nieuw budgetplafond - en eindigt met meer tijd op de testbank dan de huidige motorleveranciers.

Het spel is echter om het onderste uit de kan te halen. Zo willen Red Bull, Porsche en Audi graag zoveel mogelijk speelruimte binnenhalen, maar stellen de andere partijen daar paal en perk aan. Zij willen onder meer de keiharde garantie dat Porsche en Audi volledig los van elkaar een motor ontwikkelen, in plaats van de krachten bundelen en er simpelweg een ander stickertje op plakken. Dan kunnen ze de testbanktijd immers delen en zouden ze naast de concessies nog een extra voordeel hebben. Op dit vlak wordt er vooruitgang geboekt, al staan nog niet alle details op papier.

Het speelt mee in de vertraging, maar staat volgens ingewijden niet helemaal op zichzelf. Zo spreken die eveneens het vermoeden uit dat er twee andere factoren meespelen. Om te beginnen zouden de andere motorleveranciers er baat bij hebben om het proces zoveel mogelijk te vertragen, om Porsche en Audi zo min mogelijk voorbereidingstijd te geven op 2026. Achter de schermen zijn de werkzaamheden al wel begonnen, maar om echt door te pakken is groen licht gewenst. Des te langer opponenten dat licht op oranje kunnen houden, des te beter het voor hen is.

Wanneer wel witte rook?

Daar komt nog bij dat de personele wijzigingen bij de FIA de snelheid niet ten goede zijn gekomen. Peter Bayer heeft het proces vanuit de FIA grotendeels begeleid, maar is recent aan de kant geschoven. Dat is meer specifiek op 1 juni gebeurd en op exact diezelfde dag kregen de hoofdrolspelers ook te horen dat het vaststellen van het motorreglement zou worden uitgesteld. Een verband tussen beide zaken is snel gelegd, waarbij wordt gesuggereerd dat de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem graag de regie neemt en zijn macht wil etaleren. Het totaalplaatje heeft ertoe geleid dat het streven van de vorige WMSC-bijeenkomst niet is gehaald en dat Red Bull en Porsche dit weekend op niet op 'verzenden' hebben kunnen drukken. Het persbericht blijft nog even in de wachtkamer. "Het kan nu ook nog wel even duren, misschien zelfs tot oktober", reageerde Marko teleurgesteld op de gang van zaken. Zijn woordkeuze is niet toevallig, aangezien de volgende WMSC-bijeenkomst pas op 19 oktober is. Wordt dus vervolgd...