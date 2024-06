Normaliter geven de F1-teams voorafgaand aan een Grand Prix-weekend nieuwe onderdelen, updatepakketten dus, door via een FIA-document genaamd 'Car Presentation Submissions'. Deze gaan gepaard met uitleg over het nieuwe onderdeel en bij de zogenaamde 'show and tell' wijzen de teams deze ook aan in de pitstraat. Op papier heeft Mercedes voor dit weekend geen updates meegenomen, zo blijkt uit het FIA-document. Toch was al bekend dat het team updates zou meenemen naar Barcelona en zoals Motorsport.com wist te onthullen, gaat het daarbij om een nieuwe vloer - een cruciaal onderdeel voor de performance van de auto.

De teams zijn verplicht het formulier van de FIA in te vullen zodra zij een nieuw onderdeel meenemen, zoals in artikel 19.1 c) van het sportief reglement is vastgesteld: "Elke deelnemer moet een samenvattend document overhandigen aan de media-afgevaardigde met de naam en een korte beschrijving van alle belangrijke aerodynamische en bodyworkonderdelen en samenstellingen die nog niet zijn gebruikt in een vorige wedstrijd of TCC (testing of current cars) en die bedoeld zijn om te worden gebruikt in de wedstrijd."

Dat de nieuwe vloer van Mercedes op het document ontbreekt, leek er op te wijzen dat de productie van de vloer vertraagd was en dat deze dus nog niet is meegenomen. Mercedes heeft deze nieuwe vloer echter wel gewoon bij zich, waardoor de vraag rijst waarom er een nieuwe vloer geïntroduceerd kan worden zonder de FIA ervan op de hoogte te stellen. Het antwoord op die vraag ligt in de details van de Mercedes-update en het reglement.

Volgens artikel 19.1 van het sportief reglement draait het namelijk alleen om nieuwe aerodynamische - en bodyworkonderdelen. Kortom, als een onderdeel in vorm is veranderd, dan moet dat gemeld worden. In het geval van Mercedes is er niets aan die vorm van de vloer veranderd: het gaat nu enkel om een gewichtsvermindering. Vanuit een aerodynamisch perspectief is dit onderdeel dus officieel gezien identiek, waardoor de FIA niet geïnformeerd hoefde te worden. Voor Mercedes zou deze update, die op papier dus onder de radar blijft, wel de nodige verbetering in performance moeten opleveren. Door het gewicht van de vloer te verminderen, zou de Mercedes W15 van Lewis Hamilton en George Russell sneller moeten zijn in de acceleratie - wat op een circuit als dat van Barcelona goed van pas kan komen.