De Formule 1-teams staat komend weekend wat nieuws te wachten. In het kader van een grote modernisatie van het circuit van Monza is er - naast een verbouwing van een aantal tunnels en het aanpakken van de infrastructuur - een nieuwe asfaltlaag op het circuit aangebracht. Nieuw asfalt heeft normaal gesproken een grote impact op het rijden op het circuit en de eerste signalen vanuit Monza geven aan dat het daar niet anders zal zijn. De verwachting is dat het een veelbesproken onderwerp wordt.

Pirelli voerde in augustus een onderzoek uit naar het donkerdere asfalt en daaruit bleek dat de baan langer warmte vasthield. Dat kan grote gevolgen hebben voor de bandentemperatuur. In een bericht vanuit de bandenleverancier staat: "Net als gangbaar is met nieuw asfalt, is het oppervlak gladder dan zijn voorganger en is het donkerder van kleur. Dat laatste gaat invloed hebben op de baantemperatuur. Als de zon schijnt gaat die hoger worden dan voorheen en kan zelfs enorm oplopen naar vijftig graden Celsius. In theorie moet het asfalt meer grip geven, wat invloed heeft op de prestatie van de band en op met welke temperatuur de band het best werkt."

De eerste weersvoorspellingen laten temperaturen van boven de dertig graden zien, dus het gaat een zoektocht worden voor de teams om de banden niet te snel te oververhitten. Die opgave is voor Mercedes mogelijk nog zwaarder dan voor de rest van het veld. De W15 is namelijk het meest gevoelig voor het oververhitten van het rubber, waardoor de banden sneller uit de perfecte window vallen. Tijdens hetere Grands Prix als in Spanje, Oostenrijk (ondanks dat George Russell daar won) en Hongarije liep Mercedes achter de feiten aan. Tijdens koelere GP's als in Canada en Groot-Brittannië kwam het veel beter voor de dag.

Mercedes erkent zoektocht naar bandentemperatuur

Vlak voor de zomerstop gaf trackside operations director Andrew Shovlin legde vlak voor de zomerstop uit dat de banden op temperatuur houden iets is waar Mercedes beter in moet worden. "Ik denk dat we in Silverstone een stabiele achterkant hadden, in Oostenrijk en Hongarije kwamen we stabiliteit tekort", zei hij. "Het komt erop neer dat wij meer bandentemperatuur genereren dan de anderen. We moeten daaraan werken. We hebben daar plannen voor, maar het is niet iets wat je met een aerodynamische update oplost. Het gaat het resultaat zijn van een reeks updates en daar zijn we nu volop mee bezig."

Hoewel de eerste indicaties niet in het voordeel van Mercedes zijn, geven de meeste teams toe dat er wat onzekerheid is over de veranderingen in Monza. Haas-teambaas Ayao Komatsu zei daarover: "De grootste uitdagingen die we in Monza verwachten, zijn de aanpassingen van de baan: de nieuwe asfaltlaag, de kerbstones en de cambers van de baan. Wat de beste set-up van de auto gaat zijn voor over de kerbs, dat gaat dit jaar anders zijn."

Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz - die vorig jaar vanaf pole position mocht starten - weet niet zeker wie het meest van het nieuwe asfalt gaat profiteren. "Er is een nieuwe laag aangebracht, dus we gaan een heel ander Monza zien dan de afgelopen jaren", vertelde de Spanjaard.