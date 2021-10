Waarom niet alle F1-auto’s er hetzelfde uit zullen zien in 2022

Met een bijzonder strikt reglement willen de Formule 1 en de FIA voorkomen dat de teams de aerodynamica van hun 2022-auto’s te ver gaan doorontwikkelen. De regelmakers willen namelijk juist een afname van de hoeveelheid downforce en er daarmee voor zorgen dat de auto's elkaar volgend jaar makkelijker kunnen volgen op de baan, wat tot meer inhaalacties moet leiden. Critici beweren echter dat de vrijheid van de ontwerpers daarmee te veel aan banden wordt gelegd. De vele afmetingen en eisen waaraan moet worden voldaan, in combinatie met de grote hoeveelheid gestandaardiseerde onderdelen, leidt tot de vrees dat de nieuwe auto’s van de teams volgend jaar wel heel erg veel op elkaar zullen gaan lijken. Naast het gebrek aan variatie zal het er tevens toe leiden dat de creatieve breinen niet langer ongestoord hun gang kunnen gaan, waardoor het beste team mogelijk niet beloond wordt.

Speelruimte beperkt, maar wel groot genoeg

De vrees voor een grote eenheidsworst is ook ter oren gekomen van Formule 1’s sportief directeur Ross Brawn. De Brit – die zelf jarenlang betrokken was bij het ontwerp van succesvolle F1-bolides – maakt zich echter niet zo’n zorgen: “We weten dat met deze voorschrijvende reglementen, de creatieve breinen in de Formule 1 altijd wel met verschillende oplossingen weten te komen”, aldus Brawn. “Ze zijn zo voorschrijvend omdat we moeten zorgen dat we de gestelde doelen bereiken, maar er is nog voldoende speelruimte.”

Nu de Formule 1-teams volle bak bezig zijn met de ontwikkeling van de nieuwe auto’s voor 2022, blijkt ook de vooraf uitgesproken zorg dat de ontwerpers met hun handen gebonden zouden zijn en nauwelijks vrijheid zouden hebben niet helemaal waarheid te zijn. Het klopt dat de nieuwe regels voor veel overeenkomsten zullen zorgen tussen de auto’s van de verschillende teams, maar er blijft genoeg ruimte voor verschil op het gebied van de looks en de prestaties.

“De nieuwe regels zijn heel strikt, dat klopt”, vertelt Alfa Romeo’s technical director Jan Monchaux in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Ik verwacht volgend jaar geen totaal afwijkende concepten in de pits, omdat de nieuwe regels je daar niet genoeg ruimte voor bieden. Maar desalniettemin zie ik wel dat de grote lijnen waarbinnen de auto moet opereren behoorlijk anders zijn dan met de huidige auto’s.”

De Formule 1-wagen van 2022 Foto: Liberty Media

“De teams die volgend jaar een voorsprong hebben, zullen een veel beter aeroplatform hebben ontwikkeld waarmee ze een deel van de verloren hoeveelheid downforce goed kunnen maken. Wat wij zien in de windtunnel, is dat sommige besluiten die misschien niet eens zichtbaar zullen zijn voor personen van buitenaf, een best grote impact kunnen hebben op de aerodynamische vorm van de auto, hoe hij zich dus gedraagt in high- of low-downforce. Dit zal volgend jaar absoluut tot verschillen gaan leiden, mochten er gaten ontstaan.”

“Misschien slaan sommige teams wel de verkeerde richting in en moeten ze terugkomen op hun plannen, maar ik weet niet zeker of je fysiek echt gaat zien dat de geometrie van de auto een verschil van dag en nacht is. Het zou mij in ieder geval verbazen, maar de tijd zal het leren.”

Focus op behuizing van de krachtbron

Een onderdeel waar volgend jaar waarschijnlijk de nodige verschillen te zien zullen zijn is hoe de teams hun krachtbron achterin de auto verpakken. Hoewel het daarbij vooral op de technische indeling onderhuids aankomt, zal het wel impact gaan hebben op het uiterlijk van de engine cover en de sidepods. Het ontwerp van Alfa Romeo zal zich daarbij moeten voegen aan het ontwerp van de Ferrari-krachtbron. Er wordt gespeculeerd dat er in Maranello wordt gewerkt aan een krachtbron die compacter is en lager in de auto geplaatst kan worden. Dat levert de auto niet alleen het voordeel van een lager zwaartepunt op, maar het biedt Ferrari en diens klantenteams ook de kans om er een agressiever bodywork omheen te ontwikkelen.

“Ik ga niet bevestigen of ontkennen wat ik heb gehoord over de krachtbron van 2022, maar de motor wordt op zichzelf al achter het chassis geplaatst”, vervolgt Monchaux. “Voor ons als team is het een constante die niet heel erg veel verandert. Wat wel interessant wordt, is wat teams gaan doen met de engine cover en de sidepods. Dat gaat zeker een gebied zijn waar we verschillende concepten te zien krijgen.”

“Ik kan me wel voorstellen dat wat mensen uitvogelen in de windtunnel van invloed zal zijn op de motor, omdat de aerodynamica vaak voorrang krijgt. Als je dus een deel van de architectuur van de motor moet aanpassen voor een betere luchtstroom, zal dat zeker niet gelaten worden."

Alfa Romeo Racing 2022 F1-auto Foto: Alfa Romeo

Hoe groot de onderlinge verschillen zullen zijn volgend jaar is nu nog niet te voorspellen, maar het staat in ieder geval wel al vast dat verschillen tussen de ontwerpen van 2021 en 2022 bij alle teams immens zullen zijn: “Je hoort mij niet klagen, dit is iets waar we allemaal van houden. Bij een normale baan van negen tot vijf zouden we ons al snel gaan vervelen, maar nu hebben we een hoop werk op de plank liggen. Daarnaast zijn we er ons bij Sauber ook allemaal van bewust dat dit een enorme kans biedt om weer een sprong vooruit te maken. Dit team is beter en verdient ook beter dan die achtste of negende plek in het kampioenschap. Iedereen begint weer vanaf nul, dus we hopen dat we ons op een hoog niveau kunnen plaatsen. We zullen zien.”

“We werken hard, maar we doen het met plezier. Als we nu ons huiswerk doen en nu afzien, kunnen we ons volgend jaar in een andere situatie bevinden. Dat zorgt ook voor voldoende motivatie voor volgend jaar.”

