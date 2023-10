Waarom Catsburg zijn prestaties niet te vergelijken vindt met Verstappen

Dit jaar gaat in de autosport uiteraard veel aandacht uit naar Max Verstappen. De 26-jarige Red Bull-coureur domineert de Formule 1 en is hard op weg naar zijn derde titel op rij. Hij heeft dertien van de tot nu toe zestien verreden races gewonnen en heeft met 177 punten de grootste voorsprong ooit in het kampioenschap. In Qatar is het zo goed als zeker dat er een groots feest gevierd zal worden in de Red Bull-garage.

Waar Verstappen veel ogen op zich gericht heeft, schittert op een ander toneel – de langeafstandsracerij – Nicky Catsburg. Het seizoen 2023 is er een voor de geschiedenisboeken geworden voor de Amersfoorter. Hij trapte het jaar af met de titel in de Asian Le Mans-series en won vervolgens drie grote 24-uursraces: Nürburgring, Le Mans en Spa-Francorchamps. Als kers op de taart veroverde hij namens Corvette Racing de titel in de GTE Am-klasse van het WEC. Met nog één race te gaan zit zijn racejaar er bijna op, Verstappen moet nog zes keer in actie komen.

Vanwege de unieke prestaties in de enduranceraces wordt Catsburg gezien als de 'Max Verstappen van de langeafstandsracerij'. Een bijzondere vergelijking die wat doet met de Corvette-coureur, al is hij het niet helemaal eens met die vergelijking. "Nou, het is natuurlijk superleuk dat je die erkenning krijgt", zegt Catsburg in gesprek met Motorsport.com. "Dat is gaaf. Het is voor mij gewoon een heel cool seizoen. Alleen als ik realistisch ben, dan vind ik dat het eigenlijk niet te vergelijken valt. Ik heb niet het idee dat ik nu opeens dit jaar zo veel beter rijd dan vorig jaar of het jaar daarvoor."

Waar men soms spreekt van kansen die je moet creëren, praat Catsburg liever over kansen die hij krijgt. "Dat je die dan allemaal benut, daarin speelt geluk ook een grote rol", voegt hij toe. "Natuurlijk moet je het wel doen, maar wat Max doet is anders. Die presteert echt race na race. Eén-op-één is hij echt de aller, allerbeste, de aller, allersnelste. In mijn geval is het toch endurance racen, dat is toch net wat anders. Daar gaat het ook vaak over de juiste beslissingen nemen, geen problemen krijgen, technisch moet het allemaal meezitten. Dus ik vind het niet helemaal te vergelijken, maar natuurlijk is het leuk om te lezen als mensen zeggen: ‘Kijk eens hoe goed hij het doet, hij is de Max Verstappen van de GT-racerij.’ Dat is altijd leuk, maar dat vind ik niet een heel reële vergelijking."

Hij benadrukt dat hij het een mooi compliment vindt dat er überhaupt een vergelijking is met de tweevoudig F1-kampioen. "Absoluut! Het is een superleuk compliment en het is ook heel leuk om te lezen en te horen, maar als ik eerlijk ben dan vind ik wat Max doet gewoon specialer. Niet omdat het nou een Nederlander is, maar het is gewoon echt krankjorum [wat hij presteert] af en toe.”

Max Verstappen pakte in Japan de zege en stelde zo de constructeurstitel veilig voor Red Bull Racing. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Heel snel heel goed

Zelf heeft Verstappen er geen geheim van gemaakt dat hij later graag aan langeafstandsraces wil deelnemen. Dat doet hij in zijn vrije tijd al in de virtuele wereld van iRacing, maar het liefst doet hij op een gegeven moment ook het echte werk. Voorlopig is Verstappen tot en met 2028 verbonden aan Red Bull Racing, maar mocht hij dan een keer de overstap naar de langeafstandsracerij maken, weet Catsburg zeker dat hij 'ook daar heel goed zal zijn'. "Hij zal misschien even wat tijd nodig hebben om zich zo’n auto meester te maken. Maar ik denk dat dat – helaas voor ons – toch ook weer heel snel zou gaan bij hem en dat hij ook daar heel erg goed in zal zijn."

Zelf heeft Catsburg het gevoel dat het andersom ook wel succesvol kan zijn. "Pak een heel goede GT-coureur – echt een hele goede GT-coureur – zet hem in een Formule 1[-auto] en die gaat daar ook hard", weet hij zeker. "Andersom net zo. In principe komt het op hetzelfde neer. Natuurlijk heb je het dan een beetje over ervaring en het zal niet vanzelf gaan." Als voorbeeld haalt Catsburg voormalig BMW-teamgenoot Nick Yelloly aan. "Die heeft getest voor Aston Martin in Abu Dhabi en die reed daar gewoon net alsof hij altijd Formule 1 doet. 130 ronden gedaan, hij was sneller dan [Lance] Stroll… Daar geloof ik echt in: mensen die hard gaan in een GT, die zullen ook hard gaan in een Formule 1-auto. Maar goed, misschien niet zo hard als een Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso… Dat zijn toch de grootheden van de sport en ik denk dat die dat ook zullen doen in een GT.”

Autosportliefhebber pur sang

Mocht het ooit zover komen dat Catsburg en Verstappen in de langeafstandsraces een auto zouden delen, dan weet de succesvolle GT-coureur wel in welke auto dat zou zijn. "Absoluut een Corvette! Dat zou natuurlijk heel cool zijn. Ik heb het met de gekke bek wel eens tegen hem gezegd, van: 'Nou, kom je met ons Daytona doen?’ Maar goed, dat is voor hem nu natuurlijk allemaal onmogelijk, allemaal clashes of interest. We hebben best wel eens contact. Hij had laatst getest in een Ferrari GT3 waarin ik de [24 uur van de] Nürburgring heb gedaan, dus daar hebben we het een tijdje over gehad. Dan zie je gewoon dat hij een autosportliefhebber pur sang is. Hij kijkt alles. Hij vindt het superleuk om met die auto's te rijden. Dus ik hoop van harte dat we hem een keer aan de slag mogen zien in zo'n auto. En hoe cool zou het dan zijn om met hem te gaan rijden? Maar dat weet ik niet, dat is totaal niet aan mij. En dat zien we dan wel weer. Dat zou ik heel leuk vinden, maar ik kan me goed voorstellen dat hij hele andere keuzes maakt."

Door zijn dominantie in de Formule 1 is het maar de vraag – net als voor Catsburg – waar het succes ophoudt. Of hij in al zijn jaren bij Red Bull kan blijven domineren? "Dat weet ik niet. Ergens wacht je allemaal op de grote regelwijziging [van 2026]. Dan kan het zomaar weer eens totaal anders zijn. Alleen betekent dat wel dat als hij zo doorgaat, dat hij in 2023, 2024 en 2025 nog kampioen kan worden. Maar goed, wat mij wel opvalt is als zo’n McLaren zulke grote stappen blijft maken, waarom zou dat niet zo door kunnen gaan? Weet je wel, denk ik, als ze zo'n stap één of twee keer hebben kunnen zetten, dan misschien ook nog wel een derde keer. En zij hebben natuurlijk ook hele talentvolle rijders. Je weet het nooit", besluit hij.