Max Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel in de Formule 1, waarmee hij zich in een illuster rijtje schaart met namen als Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart en Jack Brabham. Ook is de 25-jarige nu al een van de grootste sterren in de F1-geschiedenis en iemand die bijzonder veel marktwaarde vertegenwoordigt. Zo heeft hij al diverse sportieve records in handen en doordat hij nog altijd in de bloei van zijn carrière zit, is er ruimte zat om nog meer records op zijn naam te zetten.

Tot en met 2028 mag hij dat proberen bij Red Bull Racing, waar hij een basisloon en bonussen in zijn contract heeft staan waarmee hij een solide financiële toekomst voor zichzelf en toekomstige generaties heeft gegarandeerd. Er wordt gesuggereerd dat Verstappen meer dan 45 miljoen euro per jaar verdient, al is de exacte waarde van het contract alleen bekend bij de mensen die erover onderhandeld hebben: teambaas Christian Horner, manager Raymond Vermeulen en Verstappen zelf. Wel staat vast dat hij sinds zijn entree als zeventienjarige in negen seizoenen al een substantieel inkomen bijeen heeft gereden, waar de komende vijf jaar in ieder geval nog behoorlijk wat aan toegevoegd gaat worden.

Zo worden de verdiensten van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher geschat op ruim 500 miljoen euro in een carrière van negentien seizoenen. Tegen de tijd dat Verstappen aan zijn negentiende seizoen begint, is hij pas 36 jaar oud. Mocht hij in de voetsporen van Fernando Alonso treden en tot na zijn veertigste verjaardag in F1 actief blijven, dan is het niet uitgesloten dat hij de eerste coureur ooit wordt die in zijn loopbaan meer dan een miljard heeft verdiend. "Max heeft een geweldige toekomst voor zich, wat hij uiteindelijk ook gaat doen", concludeert David Coulthard dan ook. De Schot weet veel over het opbouwen van een carrière in en buiten de cockpit.

"Aangezien ik nog steeds aan Red Bull verbonden ben terwijl ik al vijftien jaar niet meer in F1 race, kan Max uitkijken naar vergelijkbare langdurige relaties", vervolgt hij. "Het is het model dat Jackie Stewart introduceerde en Max zit in de perfecte positie om verder te bouwen op wat hij al heeft bereikt. Hij is heel toegewijd aan zijn racen, doet exact wat nodig is om de klus te klaren en is authentiek in wat hij levert. Wat je ziet is wat je krijgt, en dat is aantrekkelijk voor partners." Zijn Red Bull-contract en lonkende commerciële kansen lijken te hinten naar een lange F1-loopbaan voor Verstappen, hoewel hij zelf meermaals heeft aangegeven dat hij mogelijk relatief vroeg uit de koningsklasse vertrekt. Wie praat met enkele mensen die hem het beste kennen, komt er echter achter dat het racen in F1 en de puurheid van de uitdaging van het rijden zijn voornaamste interesses blijven.

Sinds hij wereldkampioen is geworden, zijn de potentiële verdiensten van Verstappen omhoog geschoten. Foto: EA Sports

Hou het simpel

De coureur Verstappen heeft iets eenvoudigs. Daar waar rivaal Lewis Hamilton energie krijgt door zijn gedachten te verzetten van racen naar muziek en mode, liggen Verstappens interesses naast F1 ook in de autosport. Alles komt voort uit de passie die hij heeft voor zijn werk. Zo is de regerend wereldkampioen al zijn hele leven een gamer en simracer. Team Redline is voor hem een belangrijke hobby, eentje die zorgt voor belangrijke interactiekansen met fans en het publiek zorgt. Ook leidt dat weer tot commerciële kansen voor online samenwerkingen. Op social media heeft hij intussen zo'n 15 miljoen volgers, waarmee hij op ongeveer een derde zit van Hamilton. Toch is het zeker niet minder lucratief voor Verstappen, vooral doordat er veel interactie is met zijn vele Nederlandse fans.

Naast zijn salaris en bonussen bij Red Bull Racing zijn ook de persoonlijke sponsordeals, licensing agreements en ambassadeurschappen een belangrijke bron van commercieel inkomen voor Verstappen. Hij heeft verschillende commerciële deals, die zich allemaal in een verschillend stadium begeven. Eerder dit jaar tekende Heineken een zesjarige deal met Verstappen, die doorloopt tot het einde van zijn huidige Red Bull-contract. De Nederlandse bierbrouwer was al een van de belangrijkste partners van F1 en werkt ook samen met Red Bull. De kans om de handen ineen te slaan met Verstappen kon het bedrijf echter niet laten liggen. Zo is de F1-sponsoring van Heineken onderdeel van een wereldwijde marketingstrategie, maar de aantrekkingskracht van een deal met een Nederlandse superster is te groot om te laten liggen.

Veel van de commerciële activiteiten van Verstappen zijn gerelateerd aan zijn interesses buiten F1. Foto: Red Bull Content Pool

Nationaal icoon

Verstappen geniet al lange tijd de status van nationale held in Nederland en hier blijft hij ook lang na zijn racecarrière kansen krijgen. Als de eerste Nederlandse winnaar en wereldkampioen in F1 geldt hij als een icoon. Zijn eerste commerciële deals waren dan ook met partijen uit eigen land. Zo werkte hij samen met accountancysoftwaremaker Exact, die in 2019 ten einde kwam door de overname van het bedrijf door een Amerikaans investeringsvehikel. In 2016 sloeg Verstappen de handen ineen met Jumbo en een bezoekje aan de supermarkten laat zien hoeveel aanzien de coureur geniet: er staan kopstellingen met Red Bull-blikjes, terwijl Verstappens gezicht op verschillende plekken te zien is. Wel eindigt deze samenwerking eind 2023, wat uiteindelijk een gevolg is van het schandaal rond voormalig CEO Frits van Eerd.

In het verleden werkte Verstappen al samen met Ziggo Sport, toen de sportzender nog de uitzendrechten van F1 in handen had. Toen Viaplay die rechten begin 2022 overnam, werd de 25-jarige coureur de nieuwe ambassadeur van de streamingdienst. Daarnaast werkt hij samen met de Nederlandse leasemaatschappij LeasePlan, dat via CarNext.com zichtbaar is bij Verstappen, en het Nederlandse modemerk G-Star. Eerder dit jaar tekende hij echter ook een overeenkomst met een internationale partner: EA Sports, de sportgamedivisie van Electronic Arts. Onderdeel van de samenwerking is onder meer dat Verstappen meewerkt aan het creëren van content voor het diverse games uit het portfolio.

Voor het opdraven bij een evenement kan een huidige F1-wereldkampioen al tussen de 600.000 en één miljoen euro opstrijken, afhankelijk van de locatie en de aard ervan. Voor sponsordeals waarbij ook logo's op helmen of kleding komen kijken, kan zelfs ruim twee miljoen euro gevraagd worden. Eenmaal bij elkaar opgeteld kan het totaalbedrag daardoor behoorlijk oplopen. Zo haalde Michael Schumacher in 2007, het eerste jaar van zijn pensioen, nog altijd meer dan 20 miljoen euro binnen uit diverse deals.

Manager Raymond Vermeulen kent de familie Verstappen al decennia. Foto: Mark Sutton

Een van de drijvende krachten achter Verstappens groeiende commerciële succes is manager Raymond Vermeulen. Hij is al lang bevriend met de familie en heeft een reputatie rechtdoorzee te zijn, terwijl hij weet welke waarde zijn coureur vertegenwoordigt. Hij is een pragmatische deal-maker en doet dat op een directe manier, iets wat kenmerkend is voor Nederlanders. De relatie tussen de families Verstappen en Vermeulen gaat echter verder dan de Formule 1. Zo zijn er plannen om vanaf 2025 met een eigen GT3-team te racen. De zoon van Vermeulen, Thierry, racet momenteel al onder de banner 'Verstappen.com Racing' in de DTM en GT World Challenge. Bovendien is de relatie met het management close. Er is geen entourage met portiers en bodyguards tussen het paar.

Zowel de korte als de lange termijn draait voor Max Verstappen om racen, het winnen van meer F1-wereldtitels en het verder bouwen op de zakelijke kansen die dat met zich meebrengt. Daar waar we in de jaren 2010 een Hamilton-tijdperk meemaakten en Schumacher het decennium daarvoor domineerde, zijn we nu in het tijdperk van Verstappen aanbeland. Daaraan verbonden zijn talrijke kansen om een familiedynastie in de autosport door te laten groeien.

Het merk Verstappen blijft groeien, zowel binnen als buiten de Formule 1. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images