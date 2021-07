Mercedes vierde zege uitbundig omdat Verstappen ongedeerd was

Zondag werd Lewis Hamilton voor de achtste keer in zijn F1-carrière gehuldigd als winnaar van de Britse Grand Prix. In de openingsronde van de race raakte hij betrokken bij een botsing met Max Verstappen. De Nederlander klapte daardoor hard in de bandenstapels, maar stapte op eigen kracht uit. Wel werd hij later voor extra controles overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Verstappen lag daar nog toen Hamilton de finish passeerde en daarna uitgebreid zijn overwinning vierde, samen met de teamleden van Mercedes.

Vanuit het kamp van Red Bull Racing werd daar furieus op gereageerd. Verstappen stelde ’s avonds op social media dat het vieren van de zege ‘respectloos’ was, terwijl topadviseur Helmut Marko er ook niet over te spreken was. Hij vond het echter kenmerkend voor ‘de stijl’ van Mercedes. Het Duitse fabrieksteam stelt echter dat enkele kopstukken van Red Bull én de FIA duidelijk hadden gemaakt dat Verstappen in orde was en geen verwondingen had. Daarom voelde het team zich niet genoodzaakt om het vieren van de overwinning op Silverstone achterwege te laten. Dat vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff in een exclusief gesprek met Motorsport.com.

“Het is belangrijk om alle feedback die we gekregen hebben te begrijpen”, zei de Oostenrijker. “Hooggeplaatste mensen binnen het management van Red Bull gaven ons feedback dat Max in orde was. Christian [Horner] vertelde vervolgens via de radio ook aan [F1-wedstrijdleider] Michael Masi dat hij ongedeerd en in orde was. De FIA gaf ons daarna dezelfde feedback. Als Max gewond was geweest, hadden we dus absoluut geen feest gevierd. Dat is denk ik belangrijk om te begrijpen.”

Hamilton wist niet van ziekenhuisbezoek Verstappen

Hamilton was zich er volgens Wolff niet van bewust dat Verstappen ter controle was overgebracht naar het ziekenhuis. Via de teamradio vroeg de zevenvoudig wereldkampioen na de botsing of de Red Bull-coureur ongedeerd was. Dat bleek zo te zijn. Een latere update bevestigde inderdaad dat Verstappen niet gewond was geraakt en dus voelde Mercedes zich niet genoodzaakt om Hamilton verdere informatie te geven. “De enige informatie die we hadden, was dat Max in orde was. Daarom was er geen noodzaak om meer informatie te delen met Lewis”, aldus Wolff.

Wat ook een rol speelde in het uitgebreide vieren van de zege op Silverstone was de situatie waarin Mercedes de afgelopen tijd verkeerde. “We mogen niet vergeten dat we een Grand Prix hebben gewonnen na vijf negatieve weekenden”, maakt Wolff duidelijk. Het succes in Groot-Brittannië werd dan ook enorm belangrijk voor Mercedes. Toch blijft Wolff kritisch op het commentaar dat Red Bull na de race leverde. “Het was Lewis die de Britse Grand Prix wint, het is duidelijk dat het voor veel emoties zorgt. Wat betreft de gedane uitspraken, die soms lasterlijk en heel persoonlijk waren: ik denk dat iedereen het op zijn manier moet doen. We zien het, maar in mijn ogen valt daar eigenlijk niets op te zeggen.”

