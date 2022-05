Waarom Mercedes vol inzet op elektrische auto's, maar wel in F1 blijft

De Formule 1 heeft anno 2022 weinig over de interesse te klagen. De Grands Prix kunnen op veel kaartaanvragen rekenen, locaties melden zich voor een plekje op de kalender (waaronder Duitsland) en extra merken nemen de drempel om deel te nemen. Die laatste woorden hebben natuurlijk betrekking op Audi en Porsche, twee merken uit de VW Group die richting 2026 willen deelnemen met bestaande F1-teams. Bij een andere Duitse grootmacht, Daimler, gingen de geruchten in de voorbije jaren nog veelvuldig een andere richting uit. Mercedes zag zich meermaals genoodzaakt om te reageren op speculaties over een F1-vertrek, maar die tijden liggen al lang en breed achter ons.

Richting van F1 past bij toekomstplannen Mercedes

Ondanks de tegenvallende prestaties onder het nieuwe reglement zegt Mercedes talloze redenen te hebben om nog langdurig actief te blijven in de Formule 1. Daimler CEO Ola Kallenius laat tijdens The Financial Times Future of the Car Summit weten dat F1 ook op langere termijn onderdeel blijft van de Mercedes-plannen. Het betekent concreet dat Mercedes van plan is om onder het nieuwe motorreglement (2026) en het nieuwe Concorde Agreement (eind 2025) nog steeds actief te zijn.

Vanaf het laatstgenoemde jaar wil Mercedes een grote elektrificatieslag maken en vanaf 2030 (of 'wanneer de markt daar klaar voor is') hoopt het merk alleen nog maar elektrische auto's te verkopen. Een langer verblijf in de Formule E lijkt daardoor logisch, maar in plaats daarvan trekt Mercedes de stekker eruit en krijgt F1 de voorkeur. "Onder het nieuwe motorreglement van de Formule 1 zal het elektrische deel van de motor ook veel belangrijker worden", verklaart Kallenius die keuze. "Bovendien heeft de Formule 1 heel duidelijk het streven om CO2-neutraal te opereren." F1-deelname botst met andere woorden niet met de elektrificatieslag die Mercedes wil maken.

Daar komt bij dat de Formule 1 vanaf 2026 overstapt op volledig duurzame brandstoffen. Dat element werkt volgens Mercedes complementair, het kan eerder verkochte straatauto's met een verbrandingsmotor 'schoner' maken. "Onder het volgende reglement zal het elektrische deel van de motor veel groter zijn, maar hebben we nog steeds een verbrandingsmotor. Die motor zal worden gebruikt als een soort laboratorium voor CO2-neutrale brandstoffen. Die gaat de luchtvaart zeer zeker nodig hebben, maar kunnen de uitstoot van het bestaande wagenpark ook terugdringen."

F1 ook commercieel nog het meest interessant

Het is een tweede reden waarom Mercedes in F1 op de eerste rij wil zitten en die klasse meer relevantie toedicht dan de elektrische tegenhanger. Naast dit technische verhaal speelt de commercie ook een rol. Mercedes moet de auto's immers verkopen en weet dat F1 qua uitstraling vele malen beter werkt dan de Formule E. Kallenius benadrukt dat de koningsklasse daar recent ook weer belangrijke stappen in heeft gezet. "De Formule 1 groeit significant, zeker onder een jongere doelgroep. De Netflix-serie Drive to Survive is toch wel een game-changer geweest in dat opzicht. We zijn in ieder geval blij om onderdeel te zijn van de F1-show en om één van de krachten in die wereld te zijn. In dat opzicht heeft de sport een gouden toekomst voor zich."

Dit past overigens goed bij de uitleg van een rivaliserend concern, de VW Group. Zo heeft topman Herbert Diess niet voor niets uitgelegd dat Audi en Porsche F1 moeten doen om hun producten aan de man te brengen. "Iedereen moet een Porsche willen. Om dat te bereiken moet Porsche het meest sportieve merk ter wereld zijn en moet Porsche in de autosport actief zijn", legde Diess uit. Voor Audi geldt juist dat het merk uit Ingolstadt op termijn wil stoppen met de A1 en A3 om zich op het hogere segment te richten. Ook daarvoor is een zekere aantrekkingskracht nodig, die het in F1 denkt te vinden. Om de toekomst financieel rendabel te maken, acht men F1 een handig uithangbord.

Dat die toekomst op technisch vlak (nog) niet volledige elektrisch is, neemt zowel de VW Group als ook Daimler-topman Kallenius op de koop toe: "Wet zitten nog niet op het punt waarop we zo'n race als in Abu Dhabi kunnen leveren met alleen vermogen uit elektrische delen. Een sport als de Formule 1 moet een show bieden en de techniek is daar qua batterij nog niet klaar voor. Maar het pad dat F1 moet volgen, moet er wel eentje zijn om CO2-neutraal te worden", besluit Kallenius.