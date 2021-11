Waarom Mercedes Bottas zo lang door liet rijden op eerste set banden

Valtteri Bottas kende een beroerde start van de Grand Prix van Qatar en tuimelde van de vijfde naar de elfde plek, waarna hij zich maar moeizaam een weg naar voren wist te banen. Halverwege de race lag hij derde achter Lewis Hamilton en Max Verstappen, wat mede kwam doordat hij als enige nog geen pitstop had gemaakt. In ronde 33 ging het echter mis voor Bottas toen zijn linker voorband lek raakte. Hij wist terug te rijden naar de pits, maar belandde door het voorval opnieuw buiten de top-tien.

Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, legt uit waarom Bottas nog altijd op zijn eerste set banden onderweg was: “Nou, we waren aan het kijken of we Fernando Alonso voor konden blijven. Hij was op een relatief vers setje harde banden onderweg. Maar Valtteri was sneller en een paar tienden per ronde aan het vinden. Als we nog drie of vier ronden buiten hadden kunnen blijven, dan was onze voorsprong op Alonso dermate groot geweest dat we Valtteri naar de pits hadden kunnen laten komen voor nieuwe harde banden en hem voor Alonso terug hadden kunnen laten keren op de baan. Dat was het plan.”

Een lekke band gooide dus roet in het eten. Shovlin: “De timing van die lekke band was erg ongelukkig. Valtteri voelde het rond hetzelfde moment dat we het op de data zagen. Dat was te laat voor hem om nog de pitstraat in te kunnen sturen, dus hij moest nog een hele ronde doen. En wanneer je in één band geen druk meer hebt, rijd je effectief op drie banden rond en heb je geen enkele grip meer in de bochten naar rechts. Die ronde naar de pits was enorm kostbaar. Maar niet alleen kostte het ons veel tijd, het kostte ons ook performance. Want als je niet langer een wiel hebt dat de auto aan een kant omhoog houdt, sleept je voorvleugel over de grond, waardoor die schade oploopt, net als je vloer en heel veel andere aerodynamische onderdelen die zich rond dat gedeelte van de auto bevinden, doordat ze contact maken met het asfalt. Dus we verloren daardoor behoorlijk wat performance. Eenmaal terug op de baan konden we daar een inschatting van maken op basis van de data.”

Enkele ronden voor de finish besloot Mercedes Bottas uit de race te halen. “We begonnen in de ronden na de pitstop een idee te krijgen van hoeveel performance we precies hadden verloren. Daarnaast begonnen we ook een beeld te krijgen van de situatie in de race en het werd ons duidelijk dat we Valtteri niet meer terug in de punten konden krijgen. De schade aan de auto was te groot voor hem om nog met iemand te kunnen vechten. Om die reden besloten we de auto uit de race te halen.”

'Erg solide race'

De wedstrijd van Bottas kende dus al een pover begin. Shovlin: “Dat kwam op de eerste plaats doordat we aan de vuile kant van de grid stonden. Over dat deel van de baan was het hele weekend nog niet gereden, aangezien er ook geen supportklassen waren. Valtteri was niet de enige die aan die kant van de baan stond en posities verloor bij de start. Een kleiner probleem daarbij was dat de banden niet helemaal op temperatuur waren. Dat kostte hem een beetje grip bij het wegrijden en daardoor had hij ook iets minder grip in de eerste bochten. Zo kwamen we een beetje voor een uitdaging te staan, want aan het einde van de eerste ronde was Valtteri teruggevallen naar P11. Daarna reed hij echter een goede inhaalrace. Volgens onze simulaties zou hij als derde of vierde finishen. Het was een erg solide optreden totdat we helaas die lekke band opliepen.”

