Waarom Mercedes de Pirelli-bandentest moet laten schieten

Na de megacrash van Valtteri Bottas in Imola verklaarde de leiding van de formatie al dat de schadepost invloed zou hebben op het ontwikkelingswerk van Mercedes. Het feit dat men nu de bandentest van Pirelli laat schieten, geeft aan dat elke uitgegeven euro er op dit moment eentje is. In het budgetplafond is een bedrag van 400.000 dollar (zo’n 327.000 euro) vrijgemaakt als krediet voor deze tests, maar voor dat geld kan Mercedes blijkbaar geen testwagen inclusief personeel naar Frankrijk sturen. De tweedaagse op Paul Ricard zou draaien om het testen van regenbanden, terwijl Mercedes dit jaar ook slicks test. In april deed het dat al op Imola, de andere (eendaagse) test staat gepland voor augustus op het circuit van Boedapest.

Nadat Mercedes forfait gaf voor de test heeft Ferrari besloten om in te stappen, maar de beslissing van Wolff en consorten heeft wel tot bezorgdheid bij Pirelli geleid over de toekomst van het ontwikkelingsprogramma, zeker met het oog op komende seizoenen. Dit zagen we al enige tijd aankomen. De bandentests werden uitvoerig besproken tijdens de discussies over de invoering van het budgetplafond. Uiteindelijk werd besloten om – buiten het budgetplafond om – 200.000 dollar aan kosten toe te staan voor elke testdag. Dat Mercedes zo’n 400.000 dollar kan compenseren voor de tweedaagse test in Paul Ricard lijkt heel redelijk. Bij Mercedes denkt men daar anders over en dat komt omdat men flirt met de grenzen van het nieuwe financiële reglement.

Waarom Mercedes op de kleintjes let

Mercedes heeft daar enkele specifieke redenen voor. Ten eerste de drukke kalender en de inzet van personeel. Normaal gesproken zou het team voor dit soort werkzaamheden personeel inzetten dat doorgaans werkt aan demonstraties en ouder materiaal van het team. Zij vallen niet onder het budgetplafond aangezien hun werkzaamheden niets te maken hebben met die van het huidige raceprogramma. Ze hebben toestemming om enkele dagen aan het huidige project te werken, maar zodra dat aantal overschreden wordt, vallen ze wel volledig onder het budgetplafond. Daarnaast zijn de geldende coronaregels een obstakel voor teams, aangezien personeel mogelijk in quarantaine moet.

Ook de inzet van motoren is een beperkende factor. In de bijlage van het reglement is een passage opgenomen waarin staat dat een team naast de motoren voor de racewagens een extra motor in kan zetten voor testwerk met een maximum van 5.000 kilometer. Boven dat aantal worden extra kosten berekend voor de inzet van aanvullende onderdelen en die vallen dan onder het budgetplafond. Mercedes heeft dit jaar al drie testdagen gedaan in Bahrein, twee filmdagen met een maximum van 100 kilometer en twee dagen voor Pirelli in Imola. Met de bandentest in Budapest en de post-season test in Abu Dhabi in het verschiet zou Mercedes de 5.000 kilometer overschrijden als het volgende week gaat rijden in Paul Ricard en dat zou dus een extra kostenpost betekenen.

Tekst loopt door onder de foto

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

“We proberen te voldoen aan het budgetplafond en dat is nog geen zekerheid”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff donderdag. “We kunnen ons de kosten voor de bandentest niet veroorloven en ook kunnen we het de monteurs niet aandoen om zo lang onderweg te zijn.” Het is overigens noodzaak om te wijzen op het feit dat alleen Mercedes en Ferrari getroffen worden door deze situatie met de motoren. Dat zijn de enige twee teams die toegezegd hebben om vijf testdagen in te vullen. Die andere grootmacht, Red Bull Racing, koos ervoor om slechts drie dagen te doen. Dat Ferrari nu toegezegd heeft om zeven dagen te doen, duidt erop dat de Italianen een manier gevonden hebben om de extra kosten een plek te geven.

Ook wordt de Italiaanse formatie niet zo hard getroffen door de reisbeperkingen als de Britse mannen van Mercedes. De crew van Ferrari gaat volgende week rechtstreeks van Monaco naar Paul Ricard, het geschuif met personeel van de andere projecten is daarom niet nodig. Daarnaast wijst de gretigheid van Ferrari erop dat ze maar al te graag testen met het nieuwe rubber, al zijn de testauto’s niet helemaal representatief voor wat het merk volgend jaar voor de kiezen krijgt. “Bij Ferrari hebben we altijd gezegd dat 2022 de prioriteit heeft boven dit jaar”, zei Binotto. “Het testen van Pirelli-banden en de hulp die we Pirelli bieden is belangrijk voor ons. Gelukkig hadden wij geen crash in Imola waardoor we iets meer speelruimte hebben dan Mercedes. We zijn daarom blij om in te stappen.”

Pirelli verrast door budgetproblemen

De ruil van een paar testdagen is niet zo’n ramp, maar het feit dat Mercedes zo op haar tellen moet passen geeft aan dat men tegen de grenzen van het toelaatbare werkt. Het zou dus ook in de toekomst invloed kunnen hebben, zeker omdat er in de komende jaren verder aan het budgetplafond geschaafd wordt. In 2022 gaat men van 145 naar 140 miljoen dollar, een jaar later is dat nog 135 miljoen dollar. Dat is in potentie een probleem voor Pirelli, dat ook voor volgend jaar weer een volledig testprogramma op poten heeft gezet. Met het vooruitzicht dat er meer testdagen in de winter op het programma komen, wordt het voor topteams steeds lastiger om deel te nemen aan het Pirelli-programma.

Helemaal opvallend is dat Pirelli zich hier niet bewust van was. “Ik ben niet op de hoogte van de details”, gaf Pirelli-baas Mario Isola ruiterlijk toe. “Ik was ook niet op de hoogte van dit potentiële probleem. Toen Mercedes vertelde dat er een probleem was met de bandentest, kwam dat als een verrassing. We zijn hier natuurlijk met de FIA over in gesprek. Als het dit jaar een probleem is, kan dat volgend jaar ook zo zijn. Natuurlijk gebruiken ze dan de racewagens voor de tests en niet meer de testauto’s. Dat heeft mogelijk invloed op de bandentests.

Tekst loopt door onder de foto

Valtteri Bottas, Mercedes F1, Pirelli-test Foto: Davide Cavazza

Voor Isola was het overigens geen probleem dat Mercedes afhaakte voor de Paul Ricard-test. Wel stelt hij dat er gekeken moet worden om de tests eerlijk te laten verlopen, ook vindt de Italiaan dat het werk van Pirelli niet beïnvloed mag worden door het financiële plaatje van teams. “De bandentests moeten neutraal zijn voor de teams”, aldus Isola. “Teams zijn uiteraard bezig met het budget, daar werken ze mee. Maar de bandentest van Pirelli mag daar geen hinder van ondervinden. Het is niet eenvoudig daar een regel voor te maken, maar we zullen naar een oplossing zoeken. Het is niet logisch dat teams zich terugtrekken als ze ingestemd hebben met een test. Alle teams zijn in principe beschikbaar voor de tests. We hebben een systeem waarmee de impact voor teams die niet testen beperkt kan worden, ze krijgen informatie van de test. Dat systeem werkt goed, maar het budgetplafond mag daar geen invloed op hebben.”

Aangezien Pirelli slechts drie testsessies in de regen kan doen, is de afspraak in Paul Ricard volgend weekend een belangrijke. Eerder dit jaar deed Ferrari al een dergelijke test in Jerez, Alpine doet dat later dit jaar op Magny-Cours. Ferrari heeft nu ook de dagen van Mercedes overgenomen en is daarmee voor een groot deel verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie in natte omstandigheden. Of dat volgend jaar invloed heeft als het regent? De tijd zal het leren.”