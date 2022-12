Een van de gebieden met de meeste ontwerpvrijheid onder de nieuwe technische reglementen van 2022 zijn de sidepods. Vrijwel alle teams hebben daar aanvankelijk hun eigen invulling aan gegeven, maar in de loop van het seizoen is veelal gekozen voor een oplossing die lijkt op die van Red Bull Racing of Ferrari. Mercedes heeft het hele jaar vastgehouden aan hun unieke oplossing, de zogenaamde 'zero sidepod'. Dat de W13 het hele jaar last heeft gehad van enkele problemen, valt volgens het team echter niet toe te schrijven aan de afwijkende sidepods. Mercedes richtte zich intussen op het oplossen van de problemen met porpoising, waardoor veel aspecten van de auto op de schop gingen. Met succes, want uiteindelijk werd er zelfs nog een race gewonnen.

Het team heeft dan ook nooit overwogen om de oplossingen van concurrenten te implementeren, zegt trackside engineering director Andrew Shovlin. Hij benadrukt dat verder werken met het eigen concept uiteindelijk de beste route naar succes is. "Realistisch gezien moesten we het hele jaar vasthouden aan het sidepodconcept. Maar als we ons zouden richten op het vinden van een snelle oplossing, hadden we misschien iets gekopieerd en uitgerold om te kijken wat er gebeurt. Ons doel was om te proberen het zelf te begrijpen, te leren en onze eigen weg te vinden", zegt Shovlin. "Als je races en kampioenschappen wil winnen, lukt dat niet door ontwerpen van anderen te kopiëren. Al onze andere auto's hadden baanbrekende kenmerken en slimme ideeën. We hebben geprobeerd voorop te lopen qua technologie en dat blijven we doen."

Geen blinde focus op verbeteren topsnelheid

Een terrein waarop Mercedes in ieder geval een achterstand had ten opzichte van met name Red Bull was qua topsnelheid. De Oostenrijkse formatie koos voor een concept met weinig luchtweerstand, wat een flink voordeel qua topsnelheid opleverde. Mercedes had juist een bolide met veel luchtweerstand en miste daardoor behoorlijk wat in een rechte lijn, maar Shovlin en het team zijn niet obsessief bezig om op dat front terrein te winnen in 2023. "Als er een geheel nieuw reglement is, is het lastig te weten welke weg iedereen inslaat qua ontwerp. Red Bulls auto lijkt minder luchtweerstand te hebben als we dezelfde vleugels op de auto hebben", erkent Shovlin.

"Eerder in het jaar moesten wij met zeer veel downforce rijden en wat dat betreft heeft dat ook niet geholpen. Maar als je naar Brazilië kijkt, dan konden wij ze inhalen terwijl we niet de snelste auto hadden. Ook konden we een één-tweetje behalen. Het heeft dus niet onze hoogste prioriteit om de auto snel op de rechte stukken te maken. Een van de snelste auto's in een rechte lijn was de Williams, dus het zegt niet per se iets over je prestaties. Maar als het niveau ongeveer gelijk is, dan is het een prettig voordeel. We willen het dus wel oplossen, maar de prioriteit ligt bij het optimaliseren van de basisprestaties van de auto."

Vertrouwen in verandering aan regels vloerrand

Hoewel Mercedes er in is geslaagd om de meeste problemen met porpoising op te lossen, keerde het fenomeen zo nu en dan terug in de slotfase van 2022. Shovlin weet dat het probleem ook in 2023 kan terugkeren zodra er meer downforce wordt toegevoegd, maar hij heeft vertrouwen dat de nieuwe regels voor de vloerrand in ieder geval voor verbetering gaan zorgen. "Hoe meer je de vloer belast, hoe meer je deze problemen triggert. We hebben goede progressie geboekt op de rechte stukken. In de eerdere races als Bahrein, Jeddah en Imola stuiterde de auto extreem op hoge snelheid. Dat hebben we heel goed onder controle gekregen", blikt Shovlin terug. "Er waren nog altijd problemen als de auto ietwat kantelde in snelle bochten, waarbij de vloer de grond raakte. Dat kan wat onbalans veroorzaken, maar de regelveranderingen voor volgend jaar gaan daar bij helpen. In principe zorgen die wijzigingen er echter niet voor dat het probleem verdwijnt. Ze maken het wel iets makkelijker voor de teams. We hebben er echter vertrouwen in dat de lessen die we vroeg in het jaar geleerd hebben, ons gaan helpen om een goede basis voor volgend jaar te ontwikkelen."

