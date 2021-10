Waarom Mercedes nog steeds kopzorgen heeft van ‘rare motorgeluiden’

Mercedes besloot afgelopen weekend een nieuwe verbrandingsmotor (ICE) in de wagen van Lewis Hamilton te monteren. Daarmee overschreed hij het toegestane aantal van drie elementen en kreeg hij een gridstraf. Met de pole-position op zaterdag wist Hamilton de schade te beperken, maar in de race kwam hij niet verder dan de vijfde plaats. Voor Mercedes F1-baas Toto Wolff was het zaak om de schade te beperken en was het duidelijk dat de ICE hoe dan ook gewisseld moest worden, al leverde de wedstrijd nog wel stof tot napraten op voor de Duits-Britse formatie.

Waar Red Bull Racing door de crash van Max Verstappen op Silverstone een complete motor heeft moeten afschrijven, heeft Mercedes door slijtage een element moeten vervangen. Volgens Wolff was het vervangen van het element ingecalculeerd, simpelweg omdat Mercedes meer van de motoren moet vragen door de concurrentie van Honda. “Onze motoren zijn de meest betrouwbare geweest sinds de introductie van de hybride-motoren in 2014”, aldus Wolff. “De grenzen worden verlegd en we hebben voorbeelden gezien van rare geluiden in de verbrandingsmotor, op dat moment hadden we daar nog niet echt een verklaring voor en dat heeft ons in het verleden problemen opgeleverd. We hebben motoren gehad die simpelweg in de soep liepen, nu gaat het meer om het beperken van de problemen. In deze fase is het niet mogelijk om onderdelen te veranderen, dus je kunt het op die manier niet tackelen.”

Nu het einde van het seizoen nadert en de ontwikkeling van de krachtbron gedurende het seizoen stilligt, is het nog niet zo eenvoudig om een eventueel probleem op te lossen. Daarnaast heeft Mercedes maar één kans het probleem op te lossen met de aanstaande bevriezing van het motorreglement in 2022. Vanaf dat moment mag er niet meer ontwikkeld worden tot de start van het nieuwe motorreglement. “Het is altijd heel belangrijk geweest om de juiste balans te vinden tussen een snelle motor en eentje die betrouwbaar is, dat zal ook zo blijven in de toekomst”, vervolgde Wolff. “We zullen niet met een achterstand naar het volgende seizoen gaan, we weten waar onze zwaktes liggen. Nu moeten we zorgen dat we oplossingen vinden voor de problemen.”

'Vervangen' motor kan nog ingezet worden

Er was alom verwondering dat Mercedes ervoor koos om alleen de ICE van Hamilton te vervangen en niet een compleet nieuwe unit in te zetten, maar Wolff verklaarde dat door te stellen dat de andere componenten er nog prima uit zagen. Het oude exemplaar is bovendien niet per definitief afgeschreven. Hamilton heeft aangegeven dat hij de motor nog hoopt te gebruiken in het vervolg van dit seizoen, maar Wolff stelt dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar de opties. “Het is nog de vraag hoe we de derde motor [in de pool] gaan gebruiken in het vervolg”, aldus Wolff. “Daar gaan we de komende races naar kijken. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om er enkel op vrijdag mee te rijden, maar ook op zaterdag en zondag. We hebben de derde unit nog tot onze beschikking, maar we weten niet of we die nog willen pushen. Het draait niet alleen om het aantal kilometers dat er al mee gereden is, maar ook ter beoordeling van de betrouwbaarheid.”

Het in de hand houden van de huidige problemen is een extra uitdaging voor Mercedes in een toch al intense titelstrijd met Verstappen en Red Bull. In die zin moet Mercedes op meerdere paarden wedden: de problemen mogen het team dit jaar geen parten meer spelen, maar er moet ook gedacht worden aan de ontwikkeling voor volgend jaar om verdere tegenslag in de toekomst te voorkomen.