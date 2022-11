Het is Mercedes nog niet gelukt om een groot succes te boeken met de wispelturige W13. De problemen met bouncing en porpoising zijn inmiddels al even opgelost, maar nog altijd heeft de bolide niet de snelheid om zich met grote regelmaat in de strijd om de overwinningen te mengen. Afgelopen weekend is dat tijdens de Grand Prix van Mexico wél gelukt, iets wat volgens hoofdstrateeg James Vowles te verklaren is door een combinatie van factoren. "Allereerst hebben we een grote upgrade geïntroduceerd in Austin en daarmee hebben we progressie geboekt, wat in Mexico nog duidelijker te zien was", vertelde hij in een video waarin Mercedes terugblikt op de GP van Mexico.

Een andere factor die daar een belangrijke rol in speelde, was het feit dat alle teams in Mexico met maximale downforce reden. "Wij zijn heel goed als wij met maximale downforce rijden en de concurrentie dat ook doet. Dat was al te zien in Zandvoort en in Boedapest, en in Mexico was dat niet anders", vervolgt Vowles, die zag dat alle teams die keuze moesten maken doordat het circuit in Mexico-Stad op 2,2 kilometer boven zeeniveau ligt. "In Mexico reed iedereen met de maximale achtervleugel en de maximale hoeveelheid downforce waar ze mee weg konden komen."

De grote vraag is of Mercedes in Brazilië een mooi vervolg kan geven aan de tweede plek van Lewis Hamilton en de vierde stek van George Russell. Ook Interlagos ligt op relatief grote hoogte, maar volgens Vowles betekent dit niet meteen dat de Zilverpijlen ook goed gaan presteren in Sao Paulo. "Voor we naar een evenement afreizen is het heel lastig te zeggen, maar ik denk niet dat we net zo competitief zullen zijn. Het verschil hoeft niet groot te zijn, maar we zijn relatief gezien mogelijk iets langzamer en ik verwacht absoluut ook dat Ferrari dichterbij zit dan in Mexico", aldus Vowles. "Het klopt dat Interlagos hoger ligt dan de meeste andere circuits op zo'n 700 meter boven zeeniveau, maar de lay-out van het circuit en het downforceniveau dat er door anderen gebruikt wordt speelt ook een rol. Zoals gezegd functioneert onze auto heel goed op circuits waar we met veel downforce rijden en dat is niet wat ons in Brazilië staat te wachten."