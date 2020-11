Waarom Mercedes maar drie banden wisselde bij laatste stop Bottas

Beide Mercedes-coureurs begonnen aan de Grand Prix van Bahrein met twee gebruikte setjes mediums en een nieuw setje harde banden tot hun beschikking, terwijl de concurrentie nog een tweede setje harde banden over had. Kort na de herstart liep Bottas tussen bochten drie en vier een lekke band op, waardoor hij al vroeg naar de pits kwam voor een setje harde banden. Daarna maakte Bottas nog twee pitstops: in ronde 25 kreeg hij zijn tweede setje banden onder de W11 geschroefd, dertien ronden later monteerde Mercedes het setje banden dat ook de eerste vier ronden op de bolide had gezeten.

Mercedes voelde er weinig voor om Bottas op een setje softs naar buiten te sturen en dus werden de drie overgebleven banden van het eerste setje mediums opnieuw gemonteerd. De rechter voorband bleef zitten van het tweede setje bleef zitten, omdat die van het eerste setje dus lek was gegaan. “We wisselden op het einde slechts drie van de mediums. De banden die erop gingen waren pas een paar ronden oud”, verklaarde Bottas. “De eerste tien ronden van de laatste stint voelden prima, maar we hadden wel last van wat oververhitting. De jongens met harde banden konden langer door en konden harder pushen zonder oververhitting. De harde band beviel mij beter.”

Het is overigens toegestaan om de auto tijdens de race uit te rusten met banden van verschillende setjes, zolang deze banden maar van dezelfde compound zijn. “Een complete set banden bestaat uit twee voor- en twee achterbanden die allemaal van dezelfde specificatie zijn en door de FIA zijn toegewezen. Sets van dezelfde specificatie mogen na afloop van de kwalificatie gemixt worden”, schrijft artikel 24.2a van de sportieve reglementen van de Formule 1 voor. Het handelen van Mercedes was dus volkomen geoorloofd en had pas problemen opgeleverd als banden van een setje softs waren gemengd met banden van een setje mediums.

Een pitstop na lekke band bleek onmogelijk

Het lukte Bottas niet om zich na de vroege lekke band weer op te werken naar een topklassering. Na afloop van de race verklaarde de Fin dat hij na zijn vroege pitstop nog maar één bezoek zou brengen aan de pits, maar de harde banden hielden het niet zo lang vol als verwacht door de duels die hij moest uitvechten om zich naar voren te werken. “In theorie wisten we dat het mogelijk was, maar dat bleek niet het geval door het vechten en het pushen”, zei Bottas. “Het was lastig om de optimale keuze te vinden en uiteindelijk moesten we twee stops doen, zeker toen we naar de mediums gingen. Het grote probleem was dat er aanvankelijk een trein met auto’s met DRS was en iedereen weet dat inhalen niet makkelijk is in die situatie. Je moet echt pushen en glijden achter andere auto’s als je plekken goed wil maken. Op die manier verlies je echter leven in de banden.”