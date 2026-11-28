Formule 1 GP van Qatar
Waarom Mercedes Kimi Antonelli in Q3 van de F1 GP van Qatar frustreerde
De wereldkampioen pakte de tweede plaats achter zijn van pole vertrekkende teamgenoot George Russell in de kwalificatie voor de Qatar GP op Lusail International Circuit
Ed Hardy
Gepubliceerd: 28 nov 2026, 20:00
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Mercedes-baas Toto Wolff heeft uitgelegd waarom zijn team tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar in de Formule 1 tegen de wens van een ontevreden Kimi Antonelli inging.
De Silver Arrows pakten de eerste twee startplekken voor zondag met George Russell op pole position voor Antonelli, die 0.128 seconde toegaf op zijn teamgenoot, terwijl McLaren-coureur Lando Norris derde werd.
Ondanks de sterke prestatie van Mercedes was Antonelli na afloop gefrustreerd. Tegen race-engineer Peter Bonnington zei hij: “Als ik om iets vraag, doe het dan alsjeblieft.”
Dat kwam doordat de wereldkampioen van 2026 voor de laatste runs in Q3 als eerste naar buiten werd gestuurd, terwijl hij juist tegen het einde wilde vertrekken vanwege de kracht van de slipstream op Lusail.
Wolff zegt dat Mercedes tegen die wens inging omdat het geen risico wilde nemen zoals in Vegas, waar Antonelli pole pakte maar in Q3 bijna niet op tijd over de streep kwam.
“Kimi is ontevreden omdat hij niet vooraan de groep naar buiten gestuurd wilde worden. Dat had hij ons voor het naar buiten rijden gezegd, en toch deden we precies dat”, zei Wolff tegen Sky Sports.
Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Maar er is een goede reden waarom we dat deden, want we willen nooit in de situatie komen dat we de streep niet op tijd halen.
“We moeten nu de juiste balans vinden tussen meegaan in de wens van de coureur, of die nu terecht is of niet.
“Maar coureurs zitten in een bepaalde mindset. Ze rijden naar buiten en denken: ik zit niet op de juiste plek. Dat kan ze irriteren.
“Dat zou niet moeten, maar het kan wel. Aan de andere kant willen wij zeker weten dat er genoeg ruimte is en dat we op tijd over de streep komen.”
Uiteindelijk maakte het weinig verschil, want zowel Russell als Antonelli verbeterde zich niet in de laatste run. De Brit behield daardoor zijn voorlopige pole en pakte zijn zesde van 2026, één minder dan de 20-jarige.
Wolff zei over de radio: "Dit is onze fout, absoluut. We gaan dit proces hier evalueren. We hadden je als eerste moeten sturen, daar gaan we aan werken."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Op de vraag of Antonelli iets was beloofd, antwoordde Wolff: “Nee, nee, helemaal niet.
“Het was een wens van hem die soms haalbaar is en soms niet. Misschien hadden we morgen, zoals ik zei, een compromis kunnen vinden, maar het blijft altijd riskant.”
De Mercedes-baas ontkende daarna dat het team de Italiaan heeft verteld dat Russell prioriteit krijgt in de laatste twee ronden, Qatar en Abu Dhabi, nu de 28-jarige jaagt op de tweede plek in het kampioenschap.
Russell staat momenteel vierde, met evenveel punten als de als vijfde geklasseerde Norris, drie punten achter Ferrari-coureur Lewis Hamilton op de derde plek en 40 punten achter de nummer twee, Max Verstappen van Red Bull.
“We hebben daar niet specifiek over gesproken, want uiteindelijk wil iedereen winnen”, vervolgde Wolff.
“We willen geen teamorders invoeren en iemand een zege afnemen. We gaan morgen dus bespreken welke scenario's George kunnen helpen zonder Kimi iets van zijn glans af te nemen.”
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