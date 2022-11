Mercedes werd in 2022 definitief van de troon gestoten in de Formule 1. Tussen 2014 en 2021 werd de Duitse constructeur acht keer op rij wereldkampioen bij de constructeurs, terwijl in diezelfde periode alleen in 2021 niet de wereldtitel voor rijders werd gewonnen. Dit jaar moest het team toezien dat Red Bull Racing beide hoofdprijzen voor zich opeiste, terwijl ze zelf problemen ervaarden met de W13 die niet bracht wat ervan gehoopt werd. Regelmatig gebeurt het dat F1-teams na een dominante periode juist een langere tijd in een negatieve spiraal tegemoet gaan en daar is Mercedes zich terdege van bewust. Teambaas Toto Wolff vreest echter niet dat zijn renstal voor eenzelfde moeizame periode staat, nadat uitgebreid geanalyseerd is waarom andere topteams na hun dominantie in de problemen kwamen.

"Natuurlijk praten we erover. We analyseren wat de redenen zijn dat teams die een periode gedomineerd hebben in het verleden plotseling inleverden qua prestaties. En dat kan je uiteindelijk prima herleiden", zegt Wolff over hoe Mercedes niet zo ver te vallen als enkele voorgaande dominante factoren in F1. "Reglementswijzigingen, vertrekkende mensen, een band die fundamenteel veranderd is. Wij hebben dezelfde organisatie, dezelfde capaciteiten en dezelfde financiële mogelijkheden. Ik denk dat wij enkele overeenkomsten hebben en dat we het kunnen herleiden. We zijn ons daarvan bewust en de reglementen zijn veranderd. We zaten mis, maar de andere pilaren staan nog. We moeten de systemen afstemmen en het een en ander gaan begrijpen."

Dat andere teams zo'n lange periode nodig hadden om zich te herstellen, is volgens Wolff deels te herleiden tot het feit dat zij belangrijke veranderingen door moesten voeren in hun organisatie. Voor Mercedes geldt dat in zijn ogen niet. "Je ziet het bijvoorbeeld bij Ferrari. Zij raakten de hele top van het management kwijt en de belangrijkste coureur. Dat is denk ik iets waarnaar je het kan herleiden. Bij Red Bull was het een fundamentele situatie dat de motorreglementen op de kop gingen en zij geen fabrieksdeal hadden. Fundamentele parameters veranderden destijds", legt de Oostenrijker uit, om daarna aan te geven dat Mercedes toch moet oppassen. "Daar kijken we naar en we denken: we moeten voorzichtig zijn, want het seizoen is voorbij gevlogen. En we kunnen het niet laten gebeuren dat we na volgend seizoen en het jaar daarna terugkijken."

