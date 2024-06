De FIA maakte net voor het Formule 1-weekend in Canada bekend hoe het technische reglement vanaf 2026 er uit gaat zien. Het was al langer bekend dat niet iedereen in de paddock fan was van de regels, maar na de onthulling werden de kritische geluiden luider. Single-seater-directeur van de FIA Nikolas Tombazis was er als de kippen bij om de onrust te sussen. "Dit was nog niet het definitieve reglement. We moeten nog wat dingen bespreken met de teams", aldus de Griek. "Wij delen de zorgen over de downforce en rechtelijnsnelheid. We scharen die dingen onder de verfijningen die we moeten doorvoeren."

De finetuning vanuit de FIA heeft wel haast. Tot achttien maanden voordat de regels ingaan mag de federatie zelf de regels aanpassen. Dat betekent dat die deadline op 1 juli aanstaande ligt. Daarna moet de FIA de voorgestelde veranderingen door de F1 Commission goed laten keuren, zoals vastgelegd in het Concorde Agreement. In dat geval kunnen aanpassingen veel meer tijd kosten. Niet alleen de technische adviescommissie van de FIA zelf moet dan groen licht geven, maar ook een meerderheid van de teams moeten achter de aanpassingen staan. Een meerderheid is snel gevonden, maar voor de FIA ongewenste blokkades van voorstellen liggen op de loer.

In het kader van dit gegeven heeft de FIA de teams voorgesteld om de conceptregels niet nu, maar in oktober te publiceren. De FIA zou volgens het voorstel tot die tijd zelf de regels mogen opstellen, zonder dat de F1 Commission goedkeuring moet geven. Het hoogste autosportorgaan wilde daarnaast ervoor zorgen dat de regels een stuk concreter waren. Het voorstel zou voor de teams ook acceptabel kunnen zijn, want zij mogen pas vanaf januari bezig met het aerodynamische concept voor 2026. Om goedkeuring voor het idee te krijgen moest er unaniem ingestemd worden.

Verschuiving deadline afgeschoten

Die unanimiteit kwam er niet. Negen teams waren voor, een was tegen: Mercedes. Volgens bronnen van Motorsport.com wilde de Duitse renstal daarmee voorkomen dat de FIA het werk voor zich uit zou schuiven. Mercedes zou namelijk bang zijn dat als de FIA tot oktober de tijd kreeg, het concept van de regels net zover zou zijn als de versie die nu op tafel ligt. Het zou dan een nagenoeg onmogelijke opgave zijn om in twee maanden tijd alles op orde te krijgen. De hoop is dat binnen zes maanden dat wel lukt.

Mercedes-topman Toto Wolff is er nu dan ook zeker van dat in januari een volledig uitgewerkt reglementenboek ligt, waar de meeste teams zich in kunnen vinden. "De FIA en de teams zijn het er over eens dat de regels geoptimaliseerd moeten worden. De performance van de auto's is namelijk nog niet goed genoeg", vertelde de Oostenrijker in Canada. "Ik ben er zeker van dat het [optimaliseren] ons gaat lukken."