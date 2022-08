Waarom Mercedes het F1-concept ondanks de problemen niet aanpaste

Regerend constructeurkampioen Mercedes was in de eerste seizoenshelft niet in staat om de snelheid van rivalen Red Bull Racing en Ferrari te pareren. De W13 had overmatig veel last van de fenomenen porpoising en bouncing, waardoor Lewis Hamilton en George Russell zich niet in de gevechten om de zeges konden mengen. De renstal koos in de wintermaanden voor een heel ander concept van de wagen, het zogenaamde zero-pod concept met zeer smalle sidepods. In slechte tijden is het gemakkelijk om naar dit innovatieve concept als reden voor de problemen te wijzen en over te stappen op een meer conventioneel ontwerp. Dat is echter niets voor Mercedes, zo legt trackside engineering director Andrew Shovlin uit.

“We wilden niet simpelweg de snelste auto kopiëren”, begint Shovlin in een exclusief interview met Motorsport.com. “Wanneer je als team naar de lange termijn kijkt en je hebt de reglementen niet onder de knie, dan kom je met kopiëren niet ver. De meest gevoelige delen van de aerodynamica van de auto bevinden zich aan de onderkant. Het gedeelte wat het minst eenvoudig te kopiëren is, is het belangrijkste onderdeel van de huidige auto’s. In de media was het concept van het smalle bodywork een veel groter onderwerp dan binnen het team. Maar het is niet zo dat we ons eraan vast bleven klampen en onze eigen ideeën niet los wilden laten.”

De topman stelt dat “de problemen niet opgelost zouden zijn door snel het bodywork aan te passen” en daarmee de wagens van de concurrentie te kopiëren. Het budgetplafond speelt hierin ook een belangrijke rol: “We moeten voorzichtig zijn met waar we geld aan uitgeven. We wilden niet beginnen aan een project wat vier tot zes weken nodig kon hebben voordat er resultaten te zien zouden zijn.”

Mercedes sluit desondanks niet uit om volgend jaar de Red Bull-route te kiezen, nu veel teams de sidepods van de formatie uit Milton Keynes hebben gekopieerd. Teambaas Toto Wolff is daarover heel duidelijk: “We zullen nooit iemand kopiëren, maar we zien misschien dingen van andere auto’s die wij beter hebben gemaakt”, aldus de Oostenrijker in gesprek met Motorsport.com. “Dergelijke fundamentele vragen worden op dit moment besproken. In september volgen er antwoorden.”