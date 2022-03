De Formule 1 maakt vanaf het seizoen 2022 gebruik van 18 inch-banden. Die zijn een stuk groter en zwaarder dan het schoeisel waarmee de F1-bolides de afgelopen jaren werden uitgerust. Bovendien zijn diverse onderdelen gestandaardiseerd. Stuk voor stuk redenen waarom de pitstops in de eerste race van het nieuwe tijdperk niet zo snel waren als voorheen.

In totaal werden er in Bahrein liefst 58 pitstops afgewerkt. De snelste pitstop van Mercedes vinden we pas op de 34ste positie terug: George Russell werd in ronde 33 na 3,27 seconden weggestuurd. Dat was bijna een seconde langzamer dan de snelste stop van de race, neergezet door McLaren. De constructeurskampioen stond bovendien met twee stops bij de langzaamste tien. De matige snelheid blijkt echter een bewuste keuze, zo laat technisch directeur James Allison weten. “We begonnen aan de race met de wetenschap dat je met deze standaard velgen en zware banden twee typen pitstops neer kunt zetten: je kunt een redelijke stop doen, of een stop in een behoorlijk competitieve tijd die echter ook verschrikkelijk mis kan gaan waardoor je vele, vele seconden verliest. Wij gingen de race in met als doel om dat nachtmerrie-scenario niet te laten gebeuren. Ja, we hadden hier of daar een seconde of twee kunnen winnen met onze pitstops. In deze eerste race was conservatief en veilig de juiste keuze voor ons. We wilden stops afwerken zonder gigantische problemen, maar in de wetenschap dat we de komende weken tijd hebben om de boel te verfijnen. We kunnen details aanpassen en ons dan weer opwerken naar competitieve tijden, terwijl we tegelijkertijd ervoor zorgen dat we dat nachtmerrie-scenario vermijden.”

F1-pitstops langzamer en lastiger in 2022

De technisch directeur erkent dat er dus nog heel wat ruimte voor verbetering is. Hij legt uit waarom de pitstops dit jaar een stuk lastiger zijn: “De velgen en banden zijn heel erg groot en heel erg zwaar ten opzichte van vorig jaar. Dat is echter niet de enige verandering. Ook maken we gebruik van een standaard velg. En de wielmoeren zijn niet echt ideaal voor een soepele, snelle pitstop zoals in de voorbije jaren. Dit zijn gestandaardiseerde onderdelen, daarmee moeten we het doen.”