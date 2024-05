Voor Lewis Hamilton was dat gebrek aan de nieuwe voorvleugel nog reden tot scepsis na de kwalificatie. Hij liet doorschemeren dat teamgenoot George Russell van de nieuwste onderdelen voorzien wordt en daarom verwacht hij niet dat hij hem dit jaar nog in een kwalificatie zal verslaan. Volgens trackside engineering director Andrew Shovlin was dit besluit juist genomen op basis van wat de coureurs zelf zeiden. "We hopen genoeg exemplaren van die vleugel te hebben voor Montreal en normaliter moet je er dan minstens drie hebben voor een race: één voor beide auto's en een reserve, mocht er wat gebeuren", legt Shovlin uit. "We maken er niet drie tegelijk. We maken de eerste, dan de tweede en dan de derde. Als gevolg daarvan hadden we er één die we naar Monaco konden meenemen, die klaar stond om vanaf vrijdag te gebruiken."

Volgens Shovlin vroegen Hamilton en Russell zich onlangs af waarom het team altijd wacht met het introduceren van een update totdat het pakket compleet is. "'Waarom laten we niet gewoon één van ons ermee rijden?'", zouden zij hebben gevraagd. "We waren het met hen eens dat we, gezien de situatie wat betreft performance, moeten verbeteren en moeten leren. Het is dan best goed om verschillende specs van de auto te hebben. We hebben met de coureurs afgesproken dat we, met waar we nu staan, er graag één mee naar het circuit nemen en daar konden ze allebei mee leven."

Daardoor kwam Mercedes wel voor een dilemma te staan: wie van de twee coureurs moet die voorvleugel krijgen? Dat probleem werd echter snel opgelost door Hamilton. "Lewis zei: 'Als we dit doen en we niet genoeg onderdelen hebben, laat George deze dan gebruiken in Monaco.' Er zullen in de toekomst races zijn waarin we een enkele update hebben en natuurlijk zullen we het vanaf nu afwisselen. Maar Lewis heeft die beslissing voor ons vrij makkelijk gemaakt."

Over het effect van de update zelf durft Shovlin nog niet te veel te zeggen, aangezien Monaco een ongebruikelijk circuit is voor updates. "Het is er druk, je hebt korte rechte stukken: het is heel moeilijk om alles echt te evalueren", meent de trackside engineering director van Mercedes. "Alle data die we bestudeerd hebben, wijzen erop dat het performance leverde, het leverde een voordeel op qua gevoel in de auto. George was er blij mee en hij kon voelen dat dit een stap in de juiste richting was. We zijn blij met de data die we tot nu toe hebben ingezien, maar we zullen in Montreal meer leren en al helemaal als we naar Barcelona gaan, met wat meer verschillende soorten bochten. Dan kun je pas echt beginnen met leren."