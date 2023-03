Waarom Mercedes afgelopen winter niet al het F1-concept heeft veranderd

Na het stroperige Formule 1-seizoen 2022 kwam de autopresentatie in Silverstone misschien als een verrassing voor velen. Toen het doek van de W14 werd getrokken, stond er wederom een auto zonder noemenswaardige sidepods in de schijnwerpers. Toegegeven: de sidepods zijn dit jaar wel iets breder dan vorig jaar en ook de inlets zijn aangepast, met veel rechtere vormen. Het is een doorontwikkeling. Dat gezegd hebbende, is de onderliggende filosofie onveranderd gebleven. Mercedes heeft het afgelopen winter nog niet rigoureus over een andere boeg gegooid.

Toen ondergetekende dat in Bahrein aan Max Verstappen voorlegde, toonde die zich begripvol. Op de vraag of hij verbaasd was door het Mercedes-concept luidde het antwoord: "Nee, eigenlijk niet. Want als je een heel nieuw concept moet ontwikkelen tijdens één winter, dan is dat heel lastig." Realiteit is echter dat Aston Martin daar wel goed in is geslaagd. Dat team koos vorig jaar ook al deels voor de Red Bull-richting, maar heeft volgens technisch directeur Dan Fallows toch een auto ontwikkeld die voor 95 procent nieuw is. En als Aston Martin dat kan - nota bene een klantenteam van Mercedes - dan moet de fabrieksformatie van Toto Wolff dat toch ook kunnen? Het wisselen van concept in de winter is in ieder geval makkelijker dan tijdens het seizoen, hetgeen nu alsnog moet gebeuren...

Mercedes wilde nog eenmaal all-in gaan

De echte reden dat Mercedes afgelopen winter niet alles overhoop heeft gehaald, is dan ook een andere. Om het volledige verhaal goed te kunnen begrijpen moeten we eerst terug naar de autopresentatie. Daarbij liet Wolff weten: "Wij geloven in de wetenschap en dit is volgens onze modellen het beste concept." Juist doordat Mercedes die cijfertjes volgde, wilde het nog eenmaal alles geven om het zero pod-concept tot een succes te maken. "De W13 had nog heel veel meer potentie in zich die we er nooit uit hebben kunnen halen op het circuit. We zijn er nooit in geslaagd om de hoeveelheid downforce op de baan te krijgen, die de auto wel kon genereren."

Het brengt ons bij de crux van het verhaal. In 2022 heeft Mercedes op het asfalt de doelstellingen en de cijfers nooit gehaald die in de simulator en in de windtunnel wel met speels gemak werden aangetikt. Het team wist daardoor dat het concept nog veel meer potentie moest hebben. Voor 2023 was de richting glashelder: alle potentie die in het concept zit, maar die we vorig jaar niet hebben getoond, alsnog naar het circuit brengen. Nog één ultieme poging om de eigen filosofie tot een succes te maken dus, in de overtuiging dat het de concurrenten daarmee voorbij zou streven.

Het vertelt ook waarom Mercedes na al het winterse werk en na de eerste meters hoopvol was over de 2023-auto. In Bahrein zei Wolff daarover: "We hebben al onze eigen doelen ditmaal wel gehaald." Mercedes heeft het plafond van dit concept naar eigen zeggen benaderd. Des te groter was de teleurstelling toen het tijdens het eerste raceweekend wederom niet voldoende bleek. "Je kunt nog zo tevreden zijn met je eigen winter, maar F1 is een relatieve sport. Uiteindelijk komt de stopwatch eraan te pas en die liet simpelweg zien dat we niet snel genoeg waren. We hebben niet genoeg downforce en moeten nu een andere manier vinden om die sprong alsnog te maken."

Het verklaart tezamen waarom Mercedes vorig jaar nog niet klaar was om het concept op te geven, maar nu wel. Toen dacht het team dat de W14 competitief zou zijn als het de eigen doelen zou halen. Nu is dat laatste gebeurd, maar ligt de concurrentie nog altijd mijlenver voor. "Dit concept gaat ons op termijn ook niet competitief maken. In de winter hebben we er nog eenmaal alles aan gedaan, maar nu dat niet genoeg blijkt, moeten we niet langer dogmatisch zijn. Niks is heilig, we moeten gewoon kijken met welke ontwikkelingsrichting we wel weer competitief kunnen worden."

Aston Martin nu het voorbeeld voor Mercedes?

De vervolgvragen zijn er eigenlijk drie. Ten eerste: hoe ingrijpend zullen de veranderingen straks zijn? Mercedes zou al nieuwe sidepods in de pijplijn hebben, maar de winst daarvan - zo wordt in de paddock gefluisterd - zou twee tienden per ronde zijn. Dat is nog altijd niet genoeg om de strijd met Red Bull aan te gaan, waardoor er structureel dingen anders moeten. Het brengt ons bij de tweede en derde vraag: op welke termijn kan zoiets wel en hoeveel geld gaat het kosten? Dat laatste is van levensbelang onder het budgetplafond, aangezien de bomen niet meer tot in de hemel groeien en het introduceren van een B-spec niet meer zo makkelijk is als voorheen.

Bij het aanpassen van het ontwerp ligt het voor de hand dat Red Bull als leidraad dient. De verwachting luidt dat de Mercedes later dit jaar steeds meer op de Red Bull zal lijken. Zo zijn er in de pitstraat nu nog grofweg drie concepten te bewonderen: de Red Bull-filosofie, de Ferrari-aanpak en de huidige Mercedes. Laatstgenoemde variant gaat waarschijnlijk verdwijnen en veel teams hebben afgelopen winter al goed naar Red Bull gekeken. Aston Martin is één van die teams, al moet gezegd dat de auto van Fernando Alonso en Lance Stroll ook aspecten van Ferrari (inlets) en Alpine kent. Aston Martin heeft zodoende het beste van verschillende werelden bijeengebracht.

Het klantenteam uit Silverstone dient daarmee als voorbeeld voor Mercedes, geeft Wolff zelf ook toe. "Zij hebben twee seconden gevonden in een half jaar tijd. En dat terwijl ze voor de helft onze auto gebruiken als je kijkt naar de motor, de versnellingsbak en de achterwielophanging. Ze gebruiken dezelfde windtunnel, dus er zijn veel parallellen. We moeten toegeven dat ze geweldig werk hebben geleverd." Dat Alonso zo snel is met het Red Bull-concept geeft Wolff overigens wel goede hoop op beterschap bij Mercedes. "Als het mechanisch of in de ophanging zou zitten, dan zou Aston Martin daar ook last van moeten hebben. Maar wij verliezen vooral veel terrein in snelle bochten, in Bahrein bijvoorbeeld in de bochten 5, 6 en 7. In alle andere bochten konden we aardig mee en op rechte stukken ook, alleen in die snelle bochten verloren we extreem veel tijd."

Moraal van het verhaal is dus dat Mercedes nu eindelijk weet waar de zwakke plekken echt zitten en - misschien nog belangrijker - dat de geesten intern ook rijp zijn voor verandering. Nu alleen de uitvoering nog...

