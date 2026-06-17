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Waarom McLarens grootste kracht uit 2025 verdwenen lijkt

De indrukwekkende bandenmanagement waarmee McLaren de afgelopen jaren uitblonk, blijkt onder de nieuwe F1-reglementen van 2026 voorlopig niet meer aanwezig.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

De Formule 1-race in Barcelona van afgelopen weekend heeft opnieuw bevestigd dat McLaren zijn indrukwekkende bandenmanagement uit 2025 niet heeft weten mee te nemen naar het nieuwe reglemententijdperk van 2026.

Het McLaren F1 Team begint weliswaar steeds beter te begrijpen hoe het die beroemde kracht kan terugvinden, maar voorlopig beschikt de renstal nog niet over het voordeel dat het in 2024 en 2025 zo succesvol maakte.

In gesprekken met Motorsport.com gedurende vorig jaar sprak teambaas Andrea Stella vol vertrouwen over het vermogen van McLaren om bepaalde sterke punten mee te nemen naar een compleet nieuw technisch tijdperk. Volgens hem waren veel van die kwaliteiten gebaseerd op kennis en methodes die onder zijn leiding waren ontwikkeld.

"Er zijn een aantal zaken die overeind blijven, ongeacht de technische reglementen", zei Stella destijds. "Een daarvan zijn de technische fundamenten waarmee we hebben gewerkt, zoals aerodynamische efficiëntie, de interactie met de banden en efficiënte koeling. Dat zijn universele principes. Ook bepaalde onderdelen van de werkwijze en de manier waarop je die kennis opbouwt, zijn overdraagbaar."

McLarens vermogen om de temperatuur van de banden onder controle te houden, was een van de grootste troeven tijdens de dominante campagnes van 2024 en 2025. Concurrenten beschuldigden het team er zelfs van waterkoelingstrucs te gebruiken om de achterbanden van Pirelli koel te houden. De FIA onderzocht die aantijgingen uitvoerig, maar vond geen bewijs voor onregelmatigheden.

Met de komst van een compleet nieuwe generatie Formule 1-auto's lijkt dat voordeel echter verdwenen. De Grand Prix van Barcelona, verreden onder hete omstandigheden op het bochtige en neerwaartse druk vereisende Circuit de Barcelona-Catalunya, vormde misschien wel het duidelijkste bewijs daarvan.

Nadat McLaren en Ferrari lange tijd stuivertje hadden gewisseld als tweede kracht achter Mercedes, zette Ferrari met zijn updatepakket voor Barcelona een grote stap voorwaarts. Lewis Hamilton reed in de slotfase weg bij George Russell en bouwde een voorsprong van twintig seconden op, terwijl Lando Norris dankzij het uitvallen van Andrea Kimi Antonelli nog als derde eindigde. Teamgenoot Oscar Piastri had aanzienlijk meer moeite met de Spaanse hitte en kwam niet verder dan de vijfde plaats.

Andrea Stella stelt dat McLaren veel geïnvesteerd heeft in bandenmanagement.

Andrea Stella stelt dat McLaren veel geïnvesteerd heeft in bandenmanagement.

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Na afloop erkende Stella dat Ferrari momenteel simpelweg over een betere auto beschikt, met meer neerwaartse druk. Tegelijkertijd gaf hij toe dat McLaren zijn bandenvoordeel uit 2025 niet heeft weten te behouden.

"We hebben jarenlang geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat we de banden goed konden beheren, vooral tijdens warme races, zodat ze koel genoeg bleven en de grip niet snel afnam", legde Stella uit. "Maar vanuit technisch oogpunt zijn er bepaalde omstandigheden veranderd. We hebben een nieuwe auto ontworpen en werken met andere banden, dus dit is een proces dat nog altijd gaande is.

"Bij McLaren weten we dat er nog ruimte voor verbetering is. Op dit moment zijn we op het gebied van bandenmanagement en slijtage niet zo competitief als in 2025. Dat is een heel duidelijk ontwikkelingsdoel voor ons. Op dit moment lijken we op dat vlak geen specifiek voordeel meer te hebben."

Volgens Stella zijn de reglementswijzigingen van 2026 zo ingrijpend geweest, mede door de introductie van de complexe nieuwe krachtbronnen en bijbehorende systemen, dat McLaren eerst een volledige reset moest doorvoeren voordat het zich weer op de fijnere details kon richten.

De huidige ontwikkelingsfase staat volgens de Italiaan dan ook vooral in het teken van verfijning.

"Het is eigenlijk een reset geweest die we min of meer moesten doorvoeren toen we een compleet nieuwe auto ontwierpen, wat allerlei extra eisen met zich meebracht", aldus Stella. "We moesten aan al die eisen tegelijkertijd voldoen om een nieuw project op te starten. Nu zijn we begonnen met de ontwikkeling en finetuning van de gebieden waar de grootste winst te behalen valt.

"Stap voor stap bewegen we ons nu richting wat volgens ons de juiste aanpak is voor de banden."

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