Waarom McLaren terugzakt in Brits GP-weekend na verrassend sprintpodium

Als Lando Norris' sprintpodium bij Britse Grand Prix hoop bood dat McLaren er beter voor stond dan eerder verwacht, werd die hoop in de kwalificatie volledig de kop ingedrukt. Norris pakte zaterdagochtend de derde plaats in de korte krachtmeting over 17 ronden nadat hij als winnaar uit een gevecht van drie kwam met George Russell en Max Verstappen. Dat gezegd hebbende, zat er duidelijk veel ruimte tussen de regerend wereldkampioen en de koplopers Kimi Antonelli en Lewis Hamiltons Ferrari.

De kwalificatie voor de Grand Prix, die teams de kans had gegeven om hun afstellingen opnieuw te bekijken, schetste een dramatischer beeld. McLaren was, net als Red Bull, nergens, met Norris die op een verre zesde plaats kwalificeerde, 0.766s van pole. Oscar Piastri deed het nog slechter op de achtste plaats, nog eens anderhalve tiende daarachter.

Het snelle Silverstone is een circuit dat zwakke punten genadeloos blootlegt, of die nu uit een power unit komen of vanuit het oogpunt van aerodynamische efficiëntie. In het geval van McLaren zit het grootste tekort in dat laatste, omdat dat een gebied is waarvan het team eerder had toegegeven dat het twee tot drie maanden achterloopt op zijn rivalen. Het gebrek aan aerodynamische belasting en efficiëntie werd volgens teambaas Andrea Stella nog meer benadrukt door de omstandigheden met vele windvlagen.

"Dit is een circuit waar we over het geheel genomen iets minder grip hebben dan in Oostenrijk," zei hij. "De auto glijdt veel. Het was niet alleen winderig, maar ook met van die windvlagen. En wanneer je deze omstandigheden hebt, denk ik dat er een bonus staat op de auto's die het beste gedrag en de meeste grip in de bochten hebben, dus het verbaast me niet dat Ferrari en Mercedes het gat naar Red Bull en McLaren vergroten nu de grip en de omstandigheden moeilijker zijn."

Andrea Stella, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella benadrukte ook dat McLaren nog altijd een inhaalslag maakt ten opzichte van Mercedes wat betreft het optimaliseren van de Mercedes HPP-power unit. "Het is een circuit waar het benutten van de power unit en de prestaties daarvan bijzonder belangrijk zijn en ik moet zeggen dat we nog steeds een klein tekort lijken te hebben bij het maximale uit de HPP-power unit halen," erkende Stella.

"We lopen drie of vier tienden achter qua ontwikkeling van onze auto. Daar moeten we vandaag aan toevoegen dat de omstandigheden moeilijk waren plus het benutten van de power unit, waarop we een beetje een tekort lijken te hebben. Als je naar de GPS-overlays kijkt, wordt duidelijk dat we op de een of andere manier ons gesprek met HPP open moeten houden, omdat er wat prestaties af lijken te wijken."

Stella was daarom bemoedigd door Norris' verrassende derde plaats in de sprint, maar zei dat dit het resultaat was van "overpresteren" in plaats van dat het een realistisch beeld schetste, waarbij Norris een goede start had en daarna al snel een ritme kon vinden in plaats van betrokken te moeten blijven bij jojo-gevechten die de batterij leegtrekken.

"Het resultaat in de sprint was absoluut bemoedigend na de prestaties die we in de sprintkwalificatie en zelfs in de training hadden, maar ik denk dat het een beetje overpresteren was," zei de Italiaan. "Dit was ook te danken aan het feit dat de auto competitieve starts had.

"Toen Lando eenmaal derde lag, deed hij het heel, heel goed door alles te maximaliseren, zonder problemen. Hij verloor alleen wat tijd met Perez in bocht negen. En ik denk dat het ook belangrijk is dat wanneer je in een ritme komt waarin je de deployment, de power unit, kunt gebruiken, niet om te vechten, maar om de snelste rondetijd te rijden, omdat je niet meer in een gevecht zit, je dan wat tempo wint."

McLaren bereidt zich nu voor op een even uitdagende Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps, voordat het zijn hoop vestigt op een aanzienlijk upgradepakket voor Hongarije, op een circuit dat een gebrek aan aerodynamische efficiëntie ook minder zwaar bestraft.