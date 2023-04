Afgelopen winter was er een ware teambazencarrousel aan de gang toen meerdere teams besloten hun kopmannen te vervangen. Één van die teams was McLaren, dat Andreas Seidl zag vertrekken naar het toekomstige F1-project van Audi, waardoor Andrea Stella intern door werd geschoven als zijn vervanger. Naast de leidinggevende verandering zijn er enkele structurele wijzigingen doorgevoerd, zoals de invulling van het technische management van het team. James Key was hiervoor de aangewezen meneer, maar hij werd slachtoffer van de herstructurering en verliet daardoor de Britse renstal. Zijn taken zijn sinds dit jaar overgenomen door drie kopstukken: Peter Prodromou is verantwoordelijk voor de aerodynamica, ex-Ferrari-medewerker David Sanchez voor het concept en prestaties van de auto en Neil Houldey voor engineering en design.

De nieuwe structuur lijkt bijzonder veel op dat wat dat het team gebruikte in 2015, toen McLaren de slechtste dagen uit zijn bestaan beleefde. Stella ontkracht echter dat de huidige structuur identiek is. “De enige overeenkomst in deze structuur is het nummer drie”, vertelt de Italiaan. “De rest is compleet anders. In die tijd – toen ik in 2015 net bij McLaren was komen werken – waren er drie technische directeurs. Ik denk dat de scheiding der machten erg verwarrend was, zelfs voor mensen intern was het moeilijk te begrijpen wie wat deed. Het grootste verschil is dat we nu precies weten wat de criteria is voor de scheiding. We willen een structuur waarbij er duidelijk leiderschap heerst onder de drie fundamentele aspecten die een auto in de moderne Formule 1 snel maken en dat zijn aerodynamica, autoconcept en engineering. Dit hebben we gedaan aan de hand van de vraag die Zak [Brown, CEO McLaren Racing] en ik elkaar stelden en dat was: ‘Hoe creëren we een prestatiegerichte organisatie?’ We hadden een aanpak vanuit het modelleren naar het F1-team.”

Een ander groot verschil tussen de oude driehoeksverdeling en die van nu is dat volgens Stella de drie heren verantwoordelijkheid afleggen naar een teambaas met een goede technisch achtergrond. “Nu hebben we daar een onderliggend model aan ten grondslag gelegd”, gaat hij verder. “Voorheen rapporteerden ze naar een teambaas die niet heel erg technisch onderlegd was. Nu is dat anders. Toch denk ik niet dat ik het heel druk krijg met het managen van onze technische afdeling, omdat we op ieder gebied sterke leiders hebben. Het belangrijkste is dat we ideeën op tafel leggen die de prestaties verbeteren.”