Waarom McLaren met speciale chromen livery niet all-in ging

McLaren was de afgelopen dagen op sociale media bezig met de opbouw naar de speciale livery, waarbij beelden werden gedeeld van de iconische chromen bolide. Met deze kleurstelling reed het team van 2006 tot en met 2014, waarna het even naar een zwarte livery sprong om vervolgens stil te staan bij haar geschiedenis door terug te grijpen naar papajaoranje. Door de beelden op sociale media stonden fans te trappelen om de speciale livery voor de Britse Grand Prix op Silverstone te zien, maar deze kleurstelling werd met gemengde reacties ontvangen door de fans. In plaats van een volledig chromen livery is vooral het blauw van de auto ingewisseld voor chroom, terwijl het matte papajaoranje nog altijd domineert.

Zo koos McLaren ervoor om niet 'all-in' te gaan, waar het team dat wel nog deed tijdens de Indy 500 met vier speciale kleurstellingen die juist wel in de smaak vielen bij het publiek. "We willen onze papaja-identiteit behouden", legt McLaren-CEO Zak Brown uit. "Het is erg belangrijk voor ons dat we naar ons verleden knipogen, maar ook dat we naar de toekomst kijken. Je kunt een livery ook maar een paar keer tot het extreme wijzigen, wat we een paar jaar geleden in Monaco deden", doelt hij op de bekende Gulf-livery waarmee Lando Norris en Daniel Ricciardo in 2021 reden. "Je mag dat maar een paar keer doen en dan zijn er nog variaties op basis van je standaardkleurstelling, die kun je iets vaker aanpassen. Maar afgezien van de regels was het erg belangrijk voor ons [om herkenbaar te blijven]. We proberen onze associatie met papajaoranje op te bouwen. Ferrari is rood, Mercedes heeft ook een eigen kleuridentiteit. We krijgen veel opmerkingen van fans die echt van papaja houden, daarom hebben we deze combinatie."

Naast herkenbaarheid speelde ook het gewicht van de bolide en de livery een rol in deze afweging, geeft Brown aan. "We hadden verder kunnen gaan als we hadden gewild", voegt de Amerikaan toe. "Nogmaals, papaja is erg belangrijk voor ons. Toen deze auto nog chroom was, had je het 'rocket red' van Vodafone. Natuurlijk was de auto toen meer chroom dan nu. Maar je moet ook rekening houden met zaken als het gewicht. Uiteraard hebben we nog steeds het koolstofvezel, dus het was een combinatie van redenen om dit te bereiken. Maar het voornaamste was dat we niet die papaja-identiteit wilden verliezen."

Niet elke race feest

Brown weet dat speciale kleurstellingen goed zijn voor zowel de interesse in het team als de sponsors, evenals voor mogelijkheden om met speciale merchandise te komen. Hij waakt echter voor het openen van de sluizen om elke race met een speciale livery te kunnen komen. "We zien meer teams die dit doen. Red Bull deed eerder dit jaar al zoiets", doelt hij op de Miami-livery. "Terwijl iedereen bezig is met het kopiëren van hun auto, is het fijn om te zien dat zij ook iets kopiëren van wat wij doen", grapt de McLaren-baas.

"Het is geweldig voor de fans en we willen dit in beperkte mate blijven doen, anders is het niet meer uniek of speciaal. Het is goed om een achterliggende reden te hebben. Ik vind het ook leuk dat Formule 1 zoveel verschillende culturen heeft. In Miami was niet iedereen fan van de coureursintroducties, maar dat is hoe ze in de Verenigde Staten sport beoefenen, dus ik denk dat het goed is om de cultuur mee te nemen van de verschillende locaties waar we racen. Er zijn beperkingen voor wat betreft hoe vaak je dit kunt doen en in welke mate, dus ik denk dat de Formule 1 de juiste balans heeft gevonden in de mate waarin we dit kunnen doen."