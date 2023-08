Lando Norris werkt al lange tijd samen met race-engineer Will Joseph. Hij begeleidt zijn coureur door het verkeer heen in de kwalificatie en denkt met Norris mee over de beste strategie voor de race. Af en toe gebeurt het echter dat Norris een andere stem in zijn oordoppen hoort, aangezien McLaren Joseph soms afwisselt met Norris' performance engineer Jose Manuel Lopez - die al sinds 2020 werkzaam is voor McLaren. Dat is dan niet alleen afwisselen van weekend tot weekend, maar soms van sessie tot sessie.

Het is een niet zo gebruikelijk roulatiesysteem, wat om uitleg vraagt van McLaren-teambaas Andrea Stella. Volgens de Italiaan is de gedachte achter dit systeem dat er, met een kalender van 24 races in het vooruitzicht, genoeg dekking opgebouwd wordt. Dat leidt bovendien tot een veel ervarener groep in Woking. "De reden dat je een groep engineers ziet die elke coureur ondersteunt in plaats van de klassieke twee of drie, is omdat we een paar doelen willen bereiken", legt Stella uit. "Het eerste is dat we 24 races hebben en het begint een uitdaging te worden, zelfs op persoonlijk niveau, om ervoor te zorgen dat je alle races kunt rijden."

"Dit is op het gebied van planning, maar ook voor het geval we een noodsituatie hebben en we een van de race-engineers moeten vervangen", vervolgt Stella. "We willen dus een grote groep mensen creëren die de coureur kunnen ondersteunen. Ik ben, zonder in detail in te gaan op de verschillende engineers, zeer tevreden met hoe dit proces leidt tot een zeer competente groep engineers die kunnen samenwerken met de coureurs."

Het gaat volgens Stella niet alleen om de flexibiliteit, maar ook om het verbeteren van de communicatie tussen de engineers zelf. Door elkaar af te wisselen krijgen zij een beter idee van wat de andere engineers nodig hebben. "Het gaat niet alleen om de interactie met de coureurs. Een race-engineer moet bijvoorbeeld ook in contact blijven met een strateeg. Dat moet met zo min mogelijk woorden gebeuren. Je moet elkaar begrijpen qua terminologie. Er is dus nogal wat waar je aan moet wennen als onderdeel van race-engineering en daarom zie je zoveel rotatie, omdat we alle engineers aan zo veel mogelijk ervaring moeten blootstellen. Dat is dus de reden waarom we het doen en ik ben erg blij met wat ik zie."

Voor Norris is het dus soms even wennen aan de verschillende stemmen. Stella stelt dat Norris het prima vindt en dat het 'in zijn eigen belang' is dat hij met meerdere engineers een band opbouwt. "Dit zijn de jongens die hem snel moeten maken om in de toekomst successen te behalen. Een coureur zit niet alleen aan de ontvangende kant in dit proces, maar ook aan de leidende kant en Lando doet dat heel goed."