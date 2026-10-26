Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS

Oscar Piastri liet Lando Norris er vroeg langs in Austin, en dat was volkomen logisch, toont Andrea Stella aan

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 20:00

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McLaren-teambaas Andrea Stella heeft uitgelegd waarom Oscar Piastri werd gevraagd om Lando Norris voorbij te laten in de Grand Prix van de Verenigde Staten in de Formule 1.

Piastri en Norris bezetten de volledige vierde startrij op het Circuit of The Americas, nadat ze er in Q3 niet in waren geslaagd de Mercedes, Red Bulls en Ferrari's uit te dagen.

In de eerste zeven ronden van de race verloor Piastri echter één seconde per ronde op raceleider Kimi Antonelli - gemiddeld precies 0,997 seconde, zonder de eerste ronde mee te rekenen - en hij kon zelfs een worstelende George Russell niet bijhouden, die per ronde twee tienden uitliep.

Norris klaagde over de boordradio dat hij werd “opgehouden” door zijn teamgenoot. McLaren vroeg de Australiër om zijn teamgenoot voorbij te laten, wat hij in bocht 1 van ronde acht ook deed. Norris liep vervolgens in zeven ronden vier seconden uit.

“We hadden tijdens het weekend gezien dat Lando iets sneller was dan Oscar”, legde Stella uit. “Dit is een circuit waarop Lando uitblinkt en juist een van de circuits waarop Oscar wat meer moeite heeft.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Dit jaar is het vooral voor Oscar lastig, omdat Oscars superkracht is om op te bouwen. Zodra hij referentiepunten creëert, kan hij ronde na ronde heel effectief opbouwen. Maar hier is elke ronde anders, dus dit zijn omstandigheden die Oscar op de proef stellen en eigenlijk de omstandigheden waarin Lando zijn eigen superkracht gebruikt: zich heel goed aanpassen aan de omstandigheden, vooral wanneer de auto glijdt.

“Dus met die context hebben we voor de race besproken dat als Lando achter Oscar zou zitten en Oscar de auto's voor hem niet kon bijhouden, we Lando dan een kans of mogelijkheid konden geven om te zien of we de auto's voor ons konden aanvallen - en dat is wat we hebben gedaan.”

Dit betekende veel voor McLaren nadat zijn coureurs elkaar hadden geraakt in de sprintrace in Singapore. “Het is een manier om te laten zien dat we als team, samen met de coureurs, oog hebben voor de belangen van het team. Dat was altijd het gesprek dat we hebben gevoerd”, voegde Stella toe.

“En vooral na Singapore hebben we extra benadrukt hoe belangrijk het is dat we allemaal samen McLaren helpen terug te keren naar de positie die we willen hebben: Oscar en Lando op de eerste startrij in de kwalificatie, vechtend om de zege, waarna we de interne strijd managen. Maar tot dat moment moeten we met zijn allen de lijn van McLaren terug naar voren ondersteunen.”

Hoe Norris voor het podium vocht

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

McLaren koos zondag voor een eenstopstrategie in een poging de andere topteams uit te dagen, met het Ferrari-duo Lewis Hamilton en Charles Leclerc, plus Max Verstappen, op twee stops. Norris hield daardoor tot ronde 46 de tweede plaats vast, voordat hij moest buigen voor die drie coureurs - maar hij slaagde er nog wel in om Isack Hadjar en Russell te undercutten op weg naar de vijfde plaats, terwijl Piastri de Silver Arrow eveneens versloeg voor plek zeven.

“We probeerden de harde banden in te zetten, die in de training competitief leken, en we wisten dat de anderen naar de zachtere kant van de bandenallocatie zouden gaan”, legde Stella uit. “Toen we de eerste stint zagen en merkten dat ze het wat moeilijk hadden, kregen we er vertrouwen in dat het gebruik van de harde banden een goede manier had kunnen zijn om dichterbij te komen.

“We waren in de tweede stint dus daadwerkelijk aan het inlopen ten opzichte van de twee Ferrari's en Verstappen. Op een bepaald moment besloten we gewoon voor de eenstopper te gaan, want als we voor twee stops gaan, blijven we altijd achter. De eenstopper geeft je de mogelijkheid om te profiteren van een safety car, die niet kwam. We wachten nog steeds op compensatie voor wat er in Madrid is gebeurd - die komt nog”, voegde de Italiaan toe, verwijzend naar het feit dat Norris een mogelijke overwinning verloor door een ongelukkig getimede VSC-periode op Madring.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“We hebben ook geprobeerd te kijken wat er nog in de harde banden zat, maar eerlijk gezegd wisten we dat het heel, heel onwaarschijnlijk was dat we Verstappen en met name Leclerc achter ons hadden kunnen houden. Bij Hamilton dachten we dat het meer afhing van het laatste deel van de levensduur van de harde banden. Niemand kon het weten, maar het was de moeite waard om het te proberen.

“We zijn blij met de uitvoering van de strategie; we zijn blij dat we min of meer begrepen hebben welke banden vandaag gebruikt moesten worden; blij met het feit dat de auto dankzij de upgrades verbeterd lijkt. Maar we moeten onze kwalificatieprestaties verbeteren en we moeten de auto ook blijven verbeteren als we consequent willen meestrijden om podiumplaatsen, maar bovenal om overwinningen.”

McLaren staat nu vier races op rij zonder podium, de slechtste reeks volgens die maatstaf sinds de laatste twee races van het seizoen 2023 en de eerste twee van de titelwinnende campagne van 2024.

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