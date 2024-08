In de Formule 1 zijn de zogeheten aerodynamic testing regulations (ATR) van kracht. Het legt restricties op voor de hoeveelheid tijd die een team mag besteden in de windtunnel of CFD. De verdeling wordt gebaseerd op de stand bij de constructeurs en er zijn twee meetmomenten. De eerste is aan het einde van het seizoen, de andere op 30 juni. Voor McLaren betekent dat dit seizoen een verandering van het aantal beschikbare testuren.

Vorig seizoen eindigde de renstal uit Woking namelijk op P4, op 30 juni stond het een plekje hoger. Concreet betekent dat voor het Britse team dat het 5 procent minder tijd mag doorbrengen in de windtunnel, wat neerkomt op 256 in plaats van 272 runs. De windtunnel mag in totaal 320 uur operatief zijn en in die tijd mag het team nu 64 uur de windsnelheid van de tunnel op meer dan 15 meter per seconde instellen. In de CFD mag er nu 1.600 keer een nieuwe instelling gebruikt worden, dat was tot aan 30 juni 1.700.

Opvallend is dat McLaren - ondanks dat het meer testtijd had dan bijvoorbeeld Red Bull Racing en Ferrari - in het eerste gedeelte van het seizoen relatief weinig grote upgrades geïntroduceerd. Alleen tijdens de Grand Prix van Miami verscheen het team met een groot pakket. In de oorspronkelijke planning was het idee al om in de eerste seizoenshelft meer te produceren en die onderdelen in de tweede helft van het jaar te brengen, nu komt dat door de afname van de aerodynamische testtijd alleen maar goed uit. "Het lijkt erop dat we in de positie zijn om te kunnen profiteren van de ontwikkelingen die we al hebben gedaan", vertelt teambaas Andrea Stella tegenover onder andere Motorsport.com. "Ik verwacht dat we in de tweede seizoenshelft meerdere keren een aantal nieuwe onderdelen meenemen."

Verrassend competitief

Ondanks dat McLaren niet veel grote veranderingen aan de MCL38 heeft gedaan, is het team enorm competitief. Volgens sommigen heeft de renstal zelfs de beste auto. Stella is best verbaasd dat zijn team tot nu toe zo sterk voor de dag komt. "Zeker als je je bedenkt dat we sinds Miami niet veel grote nieuwe onderdelen hebben meegenomen. Het laat ook zien dat de upgrade van Miami vrij groot was", vervolgt de Italiaan. "Maar er komen inderdaad in de tweede seizoenshelft wat grote dingen aan, ja."