Red Bull Racing en Max Verstappen hielden in het Formule 1-seizoen 2023 op niet mis te verstane wijze huis. Alle concurrenten hoopten in de winter een deel van de achterstand goed te kunnen maken. In de seizoensopener in Bahrein kwamen zij van een koude kermis thuis. Verstappen domineerde het weekend, teamgenoot Sergio Pérez eindigde als tweede. De tegenstand werd op grote achterstand gereden. Nu al wordt er in de paddock gevreesd voor eenzelfde scenario als vorig jaar: dat Red Bull alle races kan winnen.

McLaren was in de tweede seizoenshelft van 2023 de voornaamste uitdager van het team uit Milton Keynes. Ook zij hoopten dit jaar mee te doen om de hoofdprijzen. Toch is teambaas Andrea Stella niet teleurgesteld over de huidige situatie: “Dit is zeker niet deprimerend, juist inspirerend. Ik ben zeer enthousiast en positief met de ontwikkelingen van ons aerodynamisch team en ons ontwerpteam. De mate van ontwikkeling is wat telt. Het gaat niet om de creativiteit van het ontwerp. Het is de performance die je uit de auto haalt. We kunnen tevreden zijn, de snelheidswinst die we in de winter geboekt hebben is substantieel.”

Stella legt de vinger op de zere plek waarom Red Bull toch weer zo sterk uit de startblokken is gekomen: “In hun situatie was het mogelijk om tijdens het seizoen geen upgrades te introduceren. Dat geeft meer tijd om na te denken over het concept en het ontwerp ingrijpend te veranderen. Zoals zij hun auto hebben veranderd, dat is een proces van maanden. Wij richtten ons meer op laaghangend fruit. En dat betaalt zich tot nu toe uit. We hebben nog veel in de tank zitten. Hopelijk zien we vrij vroeg in het seizoen verdere ontwikkelingen."

Lando Norris en Oscar Piastri eindigden in de Grand Prix van Bahrein respectievelijk als zesde en achtste.