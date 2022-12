Waarom McLaren moeite had met de nieuwe 18-inch banden

De switch naar 18-inch banden was onderdeel van de nieuwe technische regels die in 2022 van kracht werden, al schonk men daar gedurende het Formule 1-seizoen weinig aandacht aan in verband met porpoising en de aerodynamische impact van de reglementen. McLaren-teambaas Andrea Stella zegt dat het Britse raceteam minder goed met het nieuwe rubber kon omgaan dan de concurrentie. Hierdoor moest McLaren meer aandacht schenken aan de Pirelli-banden.

"De voorbanden gedroegen zich op een specifieke manier zodra de auto in een rechte lijn reed", aldus Stella. "De voorbanden waren zo heftig. Hoe meer stuurhoek, hoe sneller ze minder werden. Op een bepaald punt ging het dan wel heel rap achteruit. Gezien de uitspraken van Pirelli gold dit voor bijna iedereen. Iedereen had het over de balans. Die uitspraken waren vaak gelijk aan wat onze coureurs zeiden. Daarnaast speelden ook de karakteristieken van de auto een rol. Deze hebben veel invloed op het gedrag van de banden. Onze auto had een aantal trekjes die de banden niet goed liet werken, maar ik denk dat dit uiteindelijk voor iedereen hetzelfde was."

Naar verluidt kon Lando Norris beter omgaan met de banden dan oud-teamgenoot Daniel Ricciardo. "Op een gegeven moment speelt ook de coureur een belangrijke rol. We hebben gezien dat de window waarin Daniel werkt toch wel wat nauwer is dan die van Lando", gaat Stella verder. "De karakteristieken die ik eerder noemde hadden invloed op zijn performance. Zodra deze zich niet lieten zien ging Daniel qua performance prima. Zodra ze opspeelden had het invloed. Lando kon daar beter mee omgaan. De banden zijn het belangrijkste, de karakteristieken van de auto beïnvloeden deze en daar bovenop komt nog de rol van rijder."

Daniel Ricciardo in Abu Dhabi. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

James Key, technisch directeur in Woking, bevestigt de woorden van Stella. "Ik kan er wel een boek over schrijven", grapt de Brit. "We hebben er intern veel over gesproken. Het was niet erg lastig, we zagen wat er gebeurde. De banden hadden nou eenmaal veel invloed. Iedereen had hetzelfde. Het is dan met name de vraag hoe je dit aanpakt. We hebben lang gekeken of er iets in ons proces niet goed zat. Vorig jaar liepen we ook tegen dingen aan met de auto en die problemen zagen we nu weer. Daarnaast waren er ook factoren die er vorig jaar niet waren. Het is alleen niet zo dat we vastzitten aan dit probleem. We hebben er in ieder geval alles aan proberen te doen."

Over de rol van de coureurs zegt Key. "Zoals Andrea zegt speelt de manier van rijden zeker mee. De coureurs probeerden dit jaar al meer om de auto op de juiste plek te krijgen. Daarnaast heb je ook te maken met de aerodynamica. Iets dat ons vorig jaar teisterde was dit jaar al veel beter. Echter spelen door de unieke nieuwe wagens wel weer andere zaken op. Dat had een negatief effect op ons. Ik wil niet zeggen dat het eigenaardig was, het is iets waar elke auto wel last van heeft. Soms was het erger dan andere keren. In dat laatste geval ging er in een weekend dan meer aandacht naartoe."